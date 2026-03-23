إعلان

بسبب التوترات الأمنية.. تحذيرات أمريكية للمواطنين في الشرق الأوسط

كتب : مصراوي

04:14 ص 23/03/2026

علم امريكا

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


وكالات

نصحت وزارة الخارجية الأمريكية، فجر اليوم الاثنين، المواطنين الأمريكيين المتواجدين في الخارج، وخاصة في منطقة الشرق الأوسط، بـ"ممارسة مزيد من الحذر".

قالت الوزارة في تحذير عالمي: "يجب على الأمريكيين في الخارج اتباع الإرشادات الواردة في تنبيهات الأمن الصادرة عن أقرب سفارة أو قنصلية أمريكية".

وأشارت إلى أن الإغلاقات الدورية للمجال الجوي قد تؤدي إلى اضطرابات في السفر، وأن المباني الدبلوماسية الأمريكية قد تكون مستهدفة.

وحثت الوزارة الأمريكيين على التسجيل في موقع step.state.gov لتلقي آخر التحذيرات الأمنية، واتباع قناة "U.S. Department of State - Security Updates for U.S. Citizens" على تطبيق واتساب أو حساب @TravelGov على منصة إكس.

يأتي هذا التحذير في ظل اتخاذ وزارة الخارجية خطوات لتعزيز الإجراءات الأمنية وسط الحرب مع إيران.

وفي الأسبوع الماضي، أمرت الوزارة جميع البعثات الدبلوماسية بـ"مراجعة فورية" لمستويات الأمن لديها نظرًا للوضع المتقلب في الشرق الأوسط و"إمكانية تأثيراته المتسربة"، وفق ما جاء في مذكرة دبلوماسية صادرة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

