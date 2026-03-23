

وكالات

نصحت وزارة الخارجية الأمريكية، فجر اليوم الاثنين، المواطنين الأمريكيين المتواجدين في الخارج، وخاصة في منطقة الشرق الأوسط، بـ"ممارسة مزيد من الحذر".

قالت الوزارة في تحذير عالمي: "يجب على الأمريكيين في الخارج اتباع الإرشادات الواردة في تنبيهات الأمن الصادرة عن أقرب سفارة أو قنصلية أمريكية".

وأشارت إلى أن الإغلاقات الدورية للمجال الجوي قد تؤدي إلى اضطرابات في السفر، وأن المباني الدبلوماسية الأمريكية قد تكون مستهدفة.

وحثت الوزارة الأمريكيين على التسجيل في موقع step.state.gov لتلقي آخر التحذيرات الأمنية، واتباع قناة "U.S. Department of State - Security Updates for U.S. Citizens" على تطبيق واتساب أو حساب @TravelGov على منصة إكس.

يأتي هذا التحذير في ظل اتخاذ وزارة الخارجية خطوات لتعزيز الإجراءات الأمنية وسط الحرب مع إيران.

وفي الأسبوع الماضي، أمرت الوزارة جميع البعثات الدبلوماسية بـ"مراجعة فورية" لمستويات الأمن لديها نظرًا للوضع المتقلب في الشرق الأوسط و"إمكانية تأثيراته المتسربة"، وفق ما جاء في مذكرة دبلوماسية صادرة.