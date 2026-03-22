كيف أقنع نتنياهو ترامب بشن الحرب على إيران؟.. ولماذا فشلت الخطة؟

كتب : عبدالله محمود

11:07 م 22/03/2026

ترامب ونتنياهو

كشف تقرير نشره موقع "نيويورك تايمز" تفاصيل إقناع رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشن الحرب على إيران، مستندا إلى 12 مسؤولا أمريكيا وإسرائيليا وأجنبيا، حاليين وسابقين.

وأكد مسؤولين أمريكيين، أن نتنياهو استند لتفاؤل جهاز المخابرات الخارجية الإسرائيلي "الموساد"، بحدوث انتفاضة في إيران، من أجل إقناع ترامب بأن إسقاط النظام الإيراني أمر واقعي في حال شن الحرب عليه.

خطة الموساد الإسرائيلي

بحسب "نيويورك تايمز"، قدمت إسرائيل خلال زيارة نتنياهو إلى واشنطن في منتصف يناير الماضي، خطة أعدها رئيس الموساد ديفيد بارنيا إلى ترامب وكبار مسؤولي الإدارة الأمريكية.

وأكدت الخطة أنه في غضون أيام قليلة من بدء الحرب على إيران، سيتمكن جهاز الموساد من حشد المعارضة الإيرانية، مما قد يؤدي إلى اندلاع أعمال شغب وتمرد يساهم في انهيار الحكومة الإيرانية.

ووفقًا لـ"نيويورك تايمز"، أنه رغم الشكوك التي أثيرت حول جدوى الخطة الإسرائيلية بين كبار المسؤولين الأمريكيين وبعض المسؤولين الإسرائيليين الأخرى، بدأ كل من نتنياهو وترامب متفائلين، معتقدين أن اغتيال قادة إيران في بداية الحرب، مع سلسلة العمليات الاستخبارتية الإسرائيلية قد يؤدي إلى انتفاضة شعبية واسعة النطاق تُنهي الحرب سريعًا.

صدمة ترامب ونتنياهو

لكن بحسب تقرير "نيويورك تايمز"، صدم ترامب ونتنياهو بعد بدء الحرب واغتيال قادة النظام الإيراني، إذ أنه رغم دعوة الرئيس الأمريكي الشعب الإيراني للخروج والاستيلاء على الحكم، لم يسقط النظام، بل ضعُف فقط، ولم تخرج الجماهير للتظاهر ضده، لم يظهر أي تمرد إيراني حتى الآن.

وبعد مرور 3 أسابيع من الحرب على إيران، خلصت تقييمات الاستخبارات الأمريكية والإسرائيلية إلى أن الحكومة الإيرانية الثيوقراطية ضعيفة لكنها متماسكة، مشيرة إلى أن الخوف المنتشر من القوات العسكرية والشرطية قلل من احتمالات اندلاع تمرد داخل إيران، وكذلك من احتمالات قيام الميليشيات العراقية خارج إيران بشن توغلات عبر الحدود.

نتنياهو يعرب عن إحباطه

وأكدت المصادر أن نتنياهو أعرب عن إحباطه من عدم تحقق وعود الموساد بإشعال انتفاضة في إيران.

ذكرت "نيويورك تايمز"، نقلا عن مصادرها، أن نتنياهو أبدى انزعاجه من احتمال وقف ترامب للحرب في أي لحظة، بينما لم تثمر عمليات الموساد النتائج المرجوة.

وأفاد مسؤولون بأن واشنطن لم تعد متحمسة لفكرة إسرائيل التي طرحتها قبل الحرب باستخدام القوات الكردية في إيران.

وأكدت المصادر أن السيناريو الأكثر ترجيحاً داخل الإدارة الأمريكية في الوقت الحالي هو بقاء النظام الإيراني والتيارات المتشددة المسيطرة على السلطة في إيران، واعتبرت أجهزة الاستخبارات انهيار الحكومة الإيرانية بالكامل نتيجة مستبعدة نسبيا.

إيران وأمريكا الحرب على إيران النظام الإيراني نتنياهو وترامب

