كشفت دراسة علمية حديثة عن تفسير جديد للعلاقة بين الألم المزمن والاكتئاب، موضحة أن الأمر لا يحدث بشكل تلقائي لدى جميع المرضى، بل يعتمد على آليات دماغية معقدة تتحكم في الاستجابة العاطفية للألم.

كيف يؤثر الألم المستمر على الدماغ؟

واعتمد الباحثون على تحليل بيانات تصوير الدماغ لدى البشر، إلى جانب تجارب على الحيوانات، حيث تبين أن الألم المستمر يؤدي إلى تغيرات تدريجية في منطقة الحصين، وهي جزء أساسي من الدماغ مسؤول عن الذاكرة وتنظيم المشاعر، هذه التغيرات هي التي تحدد ما إذا كان الشخص سيطور أعراض الاكتئاب أو يحتفظ بقدرته على التكيف النفسي، بحسب ميديكال إكسبريس.

هل الألم المزمن يسسبب الاكتئاب؟

وأوضح الباحثون أن الحصين يلعب دورا أشبه بمركز تنظيم داخلي، يساعد الدماغ على التعامل مع الضغوط الناتجة عن الألم طويل الأمد، ما يعني أن الاكتئاب ليس نتيجة حتمية، بل يرتبط بكيفية استجابة هذا النظام مع مرور الوقت.

وأظهرت النتائج أن بعض الأشخاص الذين يعانون من الألم المزمن دون اكتئاب يمتلكون نشاطًا أعلى وحجمًا أكبر قليلًا في الحُصين، مع أداء أفضل في مهام الذاكرة والتعلم، ما يشير إلى وجود آلية تعويضية يحاول الدماغ من خلالها التكيف مع الألم.

في المقابل، وجد أن الأفراد الذين يجمعون بين الألم المزمن والاكتئاب يعانون من تراجع في حجم ونشاط هذه المنطقة، إلى جانب ضعف في القدرات الإدراكية، وهي تغييرات تتطور تدريجيًا مع استمرار الألم.

كما كشفت التجارب على الحيوانات أن التأثيرات تبدأ بزيادة الإحساس بالألم، ثم تظهر علامات القلق، تليها أعراض شبيهة بالاكتئاب، بالتزامن مع تغيرات في بنية الدماغ ووظائفه.

وسلطت الدراسة الضوء على دور جزء دقيق داخل الحصين يعرف بـ"التلفيف المسنن"، حيث تنشأ خلايا عصبية جديدة حتى في سن البلوغ، في المراحل المبكرة، تنشط هذه الخلايا بشكل كبير في محاولة للتكيف، لكن مع استمرار الألم، يحدث خلل بسبب نشاط غير طبيعي للخلايا المناعية في الدماغ، ما يؤدي إلى اضطراب التوازن الطبيعي.

وعند التدخل للحد من هذا النشاط غير الطبيعي، لاحظ الباحثون تحسنا في السلوكيات المرتبطة بالاكتئاب، ما يشير إلى إمكانية تطوير علاجات مستقبلية تستهدف هذه الآليات، خاصة في المراحل المبكرة.

هل الدماغ يستسلم للألم المزمن؟

وتؤكد هذه النتائج أن الدماغ لا يستسلم للألم المزمن، بل يحاول التكيف معه، لكن عندما يختل هذا التوازن، قد تظهر الاضطرابات النفسية، وهو ما يفتح المجال أمام استراتيجيات جديدة للوقاية والعلاج المبكر.