في ظل التغيرات الاقتصادية المتسارعة، أصبح الاستثمار في البورصة واحدًا من أهم الوسائل التي يلجأ إليها الأفراد لتنمية مدخراتهم وتحقيق عوائد مالية على المدى الطويل.

ويبحث الأفراد عن الخطوات الأساسية التي تمكنهم من بدء الاستثمار، بدءًا من التعرف على مفاهيم البورصة وطبيعة الأسهم، مرورًا بفتح حساب تداول لدى شركات السمسرة المعتمدة، ووصولًا إلى اختيار الأسهم المناسبة بناءً على التحليل المالي ودراسة حركة السوق.

وأوضح خبراء في سوق المال، خلال حديثهم إلى "مصراوي" في وقت سابق، خطوات الاستثمار في البورصة المصرية، وكيفية أختيار أفضل الأسهم.

الخطوات التي يجب على المستثمر اتباعها:

أولًا: يتجه المستثمر إلى إحدى شركات الأوراق المالية للتعاقد معها.

ثانيًا: يقدم المستثمر بطاقة الرقم القومي للشركة، وثم إتمام عملية "التكويد" وفتح الحساب التداول.

ثالثًا: يختار المستثمر بين إدارة المحفظة بنفسه في حالة لدية خبرة الاستثمار في البورصة، وذلك من خلال متابعة أنشط القطاعات في السوق واختيار الأسهم المناسبة، أو الاتجاه إلى صناديق الاستثمار.

كيفية اختيار أفضل سهم:

أولًا: يجب علي المستثمر بالبدء باختيار أفضل شركة في كل قطاع، مع إجراء تحليل فني لتحديد مستويات الشراء المناسبة.

ثانيًا: يجب علي المستثمر مقارنة السعرالسهم الحالي بأعلى سعر تاريخي وصله السهم، فإذا كان السعر قريبًا من القمة التاريخية، تكون درجة المخاطرة مرتفعة، أما إذا كان أقل بكثير منها، فقد يمثل فرصة جيدة للشراء بشرط التأكد من قوة الشركة وقدرتها على النمو.

عوامل يجب مراعاتها قبل شراء السهم:

أولًا: يجب أن يراعي المستثمر عدة عوامل قبل شراء أي سهم، من بينها صافي الربح، ومعدلات النمو، ونمو الإيرادات والمبيعات، والأرباح قبل التوزيع، ويمكن الاطلاع على هذه البيانات من خلال إفصاحات الشركات بالبورصة المصرية.

ثانيًا: يقوم المستثمر بتنويع محفظتة، من خلال أن يكون الجزء الأكبر من المحفظة، بنسبة لا تقل عن 75%، يجب أن يكون موجهًا للأسهم القوية ماليًا ذات الأرباح المرتفعة، مع تخصيص نسبة لا تتجاوز 25% للمضاربات.

الأستثمار عبر تطبيق " ثاندر":

أولًا: تحميل تطبيق ثاندر.

ثانيًا: تسجيل الحساب.

ثالثًا: أنشاء محفظة.

رابعًا: إيداع الأموال في المحفظة، وتمويل المحفظة يتم من خلال إنستاباي، أو فودافون كاش، أو التحويل البنكي، أو الإيداع النقدي.

خامسًا: شراء الأسهم وبدء التداول.

ما هو الحد الأدني للاستثمار؟

الحد الأدنى لرأس المال يختلف حسب طريقة التداول، ففي حال التداول عبر التطبيقات الإلكترونية لا يوجد حد أدنى، أما التداول من خلال شركات السمسرة فيتراوح الحد الأدنى للمحفظة بين 20 ألفًا و25 ألف جنيه.



