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مبيعات أجنبية تهبط بالبورصة بنهاية تعاملات الخميس

02:56 م الخميس 26 نوفمبر 2020
مبيعات أجنبية تهبط بالبورصة بنهاية تعاملات الخميس

البورصة المصرية

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 مع نهاية تعاملات اليوم الخميس، آخر جلسات الأسبوع، بنسبة 0.79% إلى مستوى 10980 نقطة، مدفوعا بمبيعات المستثمرين الأجانب.

كما هبط مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.41%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 1.25%.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة بلغت 121.9 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة بلغت 114.8 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة بلغت 7 ملايين جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع مع نهاية تعاملات أمس الأربعاء، بنسبة 0.65% إلى مستوى 11068 نقطة، بدعم من مشتريات المستثمرين الأجانب والعرب.

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