سوق المحمول يضيف 75 ألف مشترك جديد خلال شهر مايو

كتب- محمد علاء الدين:

ارتفع عدد مشتركي الهاتف المحمول للشهر الثالث على التوالي بمقدار 74.9 ألف مشترك، ليصل عدد مشتركي خدمات المحمول إلى 93.7 مليون مشترك بنهاية مايو مقابل 93.6 مليون مشترك في أبريل.

وبحسب مؤشرات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فقد فقدت شركات المحمول الثلاثة "فودافون - أورنج - اتصالات" نحو 110 آلاف عميل خلال شهر مايو، رغم زيادة إجمالي المشتركين، ولكن مؤشرات وزارة الاتصالات لم تحدد عدد مشتركي المحمول بشركة المصرية للاتصالات "WE".

وأظهرت مؤشرات وزارة الاتصالات تراجع عدد مشتركي فودافون إلى 39.35 مليون مشترك مقابل 39.4 مليون في أبريل الماضي، بانخفاض قدره 50 ألف مشترك.

وانخفض عدد مشتركي شركة أورنج بمقدار 54.3 ألف مشترك، ليصل عدد عملائها إلى 28.69 مليون عميل في مايو مقابل 28.74 مليون عميل في أبريل الماضي.

وبحسب وزارة الاتصالات تراجع عدد عملاء شركة اتصالات مصر بمقدار 5.8 ألف مشترك في مايو الماضي، ليصل عدد مشتركي خدمات المحمول بالشركة إلى 19.869 مليون مشترك مقابل 19.875 مليون مشترك في أبريل الماضي.