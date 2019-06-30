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    اليوم.. إجازة في البنوك والبورصة احتفالا بذكرى "ثورة 30 يونيو"

    10:04 ص الأحد 30 يونيو 2019
    اليوم.. إجازة في البنوك والبورصة احتفالا بذكرى "ثورة 30 يونيو"

    البنك المركزي

    كتب- مصطفى عيد:

    يتعطل العمل في البنوك والبورصة اليوم الأحد، في إجازة رسمية بمناسبة ذكرى "ثورة 30 يونيو".

    وكان البنك المركزي قال في بيان يوم الخميس الماضي، "بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو ، تقرر تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر يوم الأحد الموافق 30 يونيو 2019 على أن يستأنف العمل بالبنوك التي تنتهي ميزانيتها في 31 ديسمبر صباح يوم الاثنين الموافق 1 يوليو 2019".

    وتابع: "أما بالنسبة للبنوك التي تنتهي ميزانيتها في 30 يونيو يستأنف العمل بها صباح يوم الثلاثاء الموافق 2 يوليو 2019".

    وقالت البورصة في بيان الخميس الماضي أيضا: "تقرر أن يكون يوم الأحد الموافق 30 يونيو 2019 إجازة رسمية للعاملين بالبورصة بمناسبة الاحتفال بثورة 30 يونيو، وأن يكون يوم الاثنين الموافق 1 يوليو 2019 إجازة رسمية بمناسبة عطلة البنوك".

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