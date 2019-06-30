اليوم.. إجازة في البنوك والبورصة احتفالا بذكرى "ثورة 30 يونيو"

كتب- مصطفى عيد:

يتعطل العمل في البنوك والبورصة اليوم الأحد، في إجازة رسمية بمناسبة ذكرى "ثورة 30 يونيو".

وكان البنك المركزي قال في بيان يوم الخميس الماضي، "بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو ، تقرر تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر يوم الأحد الموافق 30 يونيو 2019 على أن يستأنف العمل بالبنوك التي تنتهي ميزانيتها في 31 ديسمبر صباح يوم الاثنين الموافق 1 يوليو 2019".

وتابع: "أما بالنسبة للبنوك التي تنتهي ميزانيتها في 30 يونيو يستأنف العمل بها صباح يوم الثلاثاء الموافق 2 يوليو 2019".

وقالت البورصة في بيان الخميس الماضي أيضا: "تقرر أن يكون يوم الأحد الموافق 30 يونيو 2019 إجازة رسمية للعاملين بالبورصة بمناسبة الاحتفال بثورة 30 يونيو، وأن يكون يوم الاثنين الموافق 1 يوليو 2019 إجازة رسمية بمناسبة عطلة البنوك".