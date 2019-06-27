  • عاجل:الأرصاد تكشف موعد وتفاصيل انكسار الموجه الحارة

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    عمرو وردة نتيجة أولى ثانوي أمم أفريقيا 2019 الثانوية العامة هجمات ناقلات النفط الطقس الاحتجاجات في السودان

    2 أكتوبر.. "تنمية المشروعات" ينظم معرض "تراثنا" للحرف اليدوية والتراثية

    01:49 م الخميس 27 يونيو 2019
    2 أكتوبر.. "تنمية المشروعات" ينظم معرض "تراثنا" للحرف اليدوية والتراثية

    جهاز تنمية المشروعات ينظم النسخة الثانية من معرض ت

    القاهرة- مصراوي:

    أعلن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، في بيان اليوم الخميس، تنظيم معرض "تراثنا" للحرف اليدوية والتراثية، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس خلال الفترة من 2 إلى 6 أكتوبر المقبل، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

    ويشارك بالمعرض أكثر من 500 عارض وعارضة من جميع محافظات مصر على مساحة 10 آلاف متر، بحسب البيان.

    وقالت نيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، إن المعرض يأتي تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بالاهتمام بقطاع المشروعات الصغيرة باعتبارها قاطرة التنمية للاقتصاد وتنفيذا لمبادراته لتشغيل الشباب والمرأة وإيجاد فرص عمل ملائمة لهم.

    وأضافت جامع، في البيان، أن المعرض يعكس أيضا استراتيجية الدولة للنهوض بالصناعات اليدوية والتراثية وفتح أسواق لمنتجات هذه المشروعات في الداخل والخارج.

    وأشارت جامع، إلى دعم الجهاز لأصحاب المشروعات الصغيرة في مجال الحرف اليدوية والتراثية بهدف إعادة إحياء هذه الحرف التي تميز الهوية المصرية والتي يمكن من خلالها فتح أسواق تصديرية في مختلف دول العالم.

    ويقدم الجهاز العديد من الخدمات التمويلية وغير التمويلية لتلك المشروعات التي توفر فرص عمل حقيقية للشباب، بحسب جامع.

    جهاز تنمية المشروعات ينظم النسخة الثانية من معرض تراثنا للحرف اليدوية في أكتوبر المقبل

    الحرف اليدوية تنمية المشروعات التجمع الخامس الصناعات التراثية

    الخبر التالى:

    عطلة في البورصة المصرية يومي الأحد والاثنين
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان