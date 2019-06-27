2 أكتوبر.. "تنمية المشروعات" ينظم معرض "تراثنا" للحرف اليدوية والتراثية

القاهرة- مصراوي:

أعلن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، في بيان اليوم الخميس، تنظيم معرض "تراثنا" للحرف اليدوية والتراثية، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس خلال الفترة من 2 إلى 6 أكتوبر المقبل، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ويشارك بالمعرض أكثر من 500 عارض وعارضة من جميع محافظات مصر على مساحة 10 آلاف متر، بحسب البيان.

وقالت نيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، إن المعرض يأتي تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بالاهتمام بقطاع المشروعات الصغيرة باعتبارها قاطرة التنمية للاقتصاد وتنفيذا لمبادراته لتشغيل الشباب والمرأة وإيجاد فرص عمل ملائمة لهم.

وأضافت جامع، في البيان، أن المعرض يعكس أيضا استراتيجية الدولة للنهوض بالصناعات اليدوية والتراثية وفتح أسواق لمنتجات هذه المشروعات في الداخل والخارج.

وأشارت جامع، إلى دعم الجهاز لأصحاب المشروعات الصغيرة في مجال الحرف اليدوية والتراثية بهدف إعادة إحياء هذه الحرف التي تميز الهوية المصرية والتي يمكن من خلالها فتح أسواق تصديرية في مختلف دول العالم.

ويقدم الجهاز العديد من الخدمات التمويلية وغير التمويلية لتلك المشروعات التي توفر فرص عمل حقيقية للشباب، بحسب جامع.