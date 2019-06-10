متى يبدأ صرف الزيادة الجديدة للمعاشات؟

القاهرة- مصراوي:

وافق مجلس النواب، أمس الأحد، على زيادة المعاشات بنسبة 15% بحد أدنى 150 جنيهًا للزيادة ورفع الحد الأدنى للمعاش ليصل إلى 900 جنيه.

ويبلغ عدد المستفيدين من هذه الزيادة 9.8 مليون مستفيد، هم عدد أصحاب المعاشات.

وحدد القانون زيادة المعاشات الحد الأدنى للزيادة بـ 150 جنيهًا أو ما يكمل مجموع المستحق له من معاش وإعانات وزيادات بحيث يكون الحد الأدنى للمعاش 900 جنيه.

وقدرت وزارة التضامن في بيان سابق إجمالي تكلفة الزيادة الجديدة بـ 28.1 مليار جنيه، وهي أعلى تكلفة لزيادة المعاشات على الإطلاق، بحسب بيان صحفي.

متى يبدأ صرف الزيادة الجديدة؟

أقر القانون زيادة المعاشات مع بداية العام المالي الجديد والذي يبدأ في يوليو المقبل، أي أن صاحب المعاش سيصرف الزيادة الجديدة في معاش شهر يوليو والذي يبدأ صرفه بداية من 1 إلى 10 يوليو باختلاف جهات الصرف.

وجرت العادة أن تصرف الحكومة زيادة سنوية لأصحاب المعاشات مع بداية كل عام مالي أسوة بموظفي الدولة، وتختلف نسبة الزيادة من عام إلى أخر حسب ما تقرره الحكومة ويقره البرلمان.