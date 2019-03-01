أسعار الذهب في مصر تهبط 5 جنيهات خلال تعاملات اليوم

كتبت- شيماء حفظي:

هبطت أسعار الذهب في مصر، لليوم الثاني، حيث فقد الجرام اليوم الجمعة نحو 5 جنيهات، نتيجة التراجع العالمي في أسعار الخام.

وقال نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 انخفض خلال تعاملات اليوم إلى 641 جنيهًا مقابل 646 جنيهًا أمس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 549 جنيها، وسعر الجرام عيار 24 نحو 733 جنيها، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 5128 جنيها.

وعا لميًا تراجعت أسعار الذهب اليوم الجمعة، إلى أدنى مستوى في أسبوعين مع تعويض الدولار لخسائره بفعل بيانات اقتصادية مثيرة للتفاؤل في الولايات المتحدة، لكن المعدن الأصفر تلقى دعما من زيادة المخاوف بشأن تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، بحسب وكالة رويترز.

وبحلول الساعة 0517 بتوقيت جرينتش، كان السعر الفوري للذهب مستقرا عند 1312.67 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن هبط إلى أدنى مستوياته منذ الخامس عشر من فبراير عند 1311.61 دولار للأوقية في وقت سابق من الجلسة.

وانخفض الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.1% إلى 1314.30 دولار للأوقية.