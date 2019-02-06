هبوط طفيف للبورصة مع بداية تعاملات الأربعاء بعد صعود كبير أمس
كتب- مصطفى عيد:
تباين أداء مؤشرات البورصة مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء.
وهبط المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنحو 0.03% إلى مستوى 14729 نقطة، بعد صعود كبير أمس.
بينما ارتفع المؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنحو 0.23%، ومؤشر EGX 100 الأوسع نطاقًا بنحو 0.19%.
وانخفض المؤشر الجديد EGX30 CAPPED محدد الأوزان مع بداية تعاملات رابع الجلسات بعد تدشينه بنسبة 0.11%.
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 صعد بنسبة 2.6% إلى مستوى 14733 نقطة، بنهاية تعاملات أمس الثلاثاء، مدعومة بزيادة حركة التداولات بالقرب من ملياري جنيه، وارتفاع عدد من الأسهم القيادية، لترتفع البورصة بذلك للجلسة التاسعة على التوالي.
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