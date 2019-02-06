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    هبوط طفيف للبورصة مع بداية تعاملات الأربعاء بعد صعود كبير أمس

    10:46 ص الأربعاء 06 فبراير 2019
    هبوط طفيف للبورصة مع بداية تعاملات الأربعاء بعد صعود كبير أمس

    البورصة المصرية

    كتب- مصطفى عيد:

    تباين أداء مؤشرات البورصة مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء.

    وهبط المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنحو 0.03% إلى مستوى 14729 نقطة، بعد صعود كبير أمس.

    بينما ارتفع المؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنحو 0.23%، ومؤشر EGX 100 الأوسع نطاقًا بنحو 0.19%.

    وانخفض المؤشر الجديد EGX30 CAPPED محدد الأوزان مع بداية تعاملات رابع الجلسات بعد تدشينه بنسبة 0.11%.

    وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 صعد بنسبة 2.6% إلى مستوى 14733 نقطة، بنهاية تعاملات أمس الثلاثاء، مدعومة بزيادة حركة التداولات بالقرب من ملياري جنيه، وارتفاع عدد من الأسهم القيادية، لترتفع البورصة بذلك للجلسة التاسعة على التوالي.

    البورصة المصرية مؤشرات البورصة

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