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البورصة ترتفع في نهاية تعاملات اليوم الاثنين بدعم من مشتريات الأجانب

02:57 م الإثنين 30 ديسمبر 2019
البورصة ترتفع في نهاية تعاملات اليوم الاثنين بدعم من مشتريات الأجانب

البورصة

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30، مع نهاية تعاملات اليوم الاثنين، بنسبة 0.9%، إلى مستوى 13937 نقطة، بدعم من مشتريات المستمرين الأجانب.

بينما هبط مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.06%، صعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 0.12%.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب اليوم صافي شراء بقيمة 224.4 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع بقيمة 368.2 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة 38.1 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 انخفض مع نهاية تعاملات أمس الأحد، بنسبة 0.52%، إلى مستوى 13812 نقطة.

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