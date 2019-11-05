رئيس بنك مصر: رفعنا حصتنا المباشرة في رأسمال بنك القاهرة إلى أكثر 50%

كتبت- منال المصري:

قال محمد الإتربي رئيس بنك مصر، إن مصرفه رفع ملكيته المباشرة في أسهم بنك القاهرة إلى أكثر من النصف، عبر ضخ أموال إضافية، وتحويل قروض مساندة إلى رأس المال المدفوع.

وأضاف الإتربي، على هامش مؤتمر "الناس والبنوك"، اليوم الثلاثاء، أن مصرفه ضخ نحو 3 مليارات جنيه في رأسمال بنك القاهرة، عبارة عن مليار جنيه من الأرباح، و2 مليار جنيه قروض مساندة وافق على تحويلها إلى رأس المال، وهو ما تم على مرحلتين مليار جنيه العام الماضي، وملياري جنيه في العام الجاري.

وذكر أن الزيادة الجديدة ترفع حصة الملكية المباشرة لبنك مصر من أسهم رأسمال بنك القاهرة لأكثر من 50%، والباقي لشركة مصر للاستثمارات المالية المملوكة بدورها لبنك مصر.

وأوضح أن اللجنة الحكومية المسئولة عن طرح بنك القاهرة ستحدد نسبة الطرح وتوقيته، لكن الدولة ستحتفظ بالحصة الحاكمة في البنك.