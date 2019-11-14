بنك ناصر يطلق أول مركز لتطوير الأعمال بفروعه ضمن مبادرة "رواد النيل"

القاهرة- مصراوي:

افتتحت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، ولبنى هلال نائبة محافظ البنك المركزي، أول مركز لبنك ناصر لخدمات تطوير الأعمال ضمن مبادرة "رواد النيل" لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، وذلك بفرع البنك في مدينة 6 أكتوبر.

وبحسب بيان من وزارة التضامن اليوم الخميس، حضر الافتتاح شريف فاروق نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك ناصر، وأعضاء مجلس إدارة البنك، وفريق عمل البنك المركزي، وعدد من قيادات بنك ناصر.

وقالت غادة والي، إن "تدشين البنك أول مركز لتطوير الأعمال، خطوة جديدة لدعم ريادة الأعمال والوصول لأصحاب الأفكار والمشروعات الصغيرة، وتقديم الخدمات غير المالية التي يفتقدها أصحاب هذه المشروعات مثل رعاية أفكار المشروعات وتأسيس المشروعات الجديدة، وإرشاد العميل للخطوات والإجراءات والمستندات المطلوبة لتسجيل النشاط، والمساعدة في إعداد دراسة جدوى متكاملة للمشروع".

وقالت لبني هلال، إن البنك المركزي يولي اهتماما خاصا بدعم المشروعات الصغيرة، وترسيخ مفهوم ريادة الأعمال من خلال عدة إجراءات تضمنت إطلاق مبادرة "رواد النيل" التي تؤكد على دور القطاع المصرفي في تدعيم النشاط الابتكاري للشباب واحتضان الشركات الناشئة، من خلال العديد من البرامج.

وأضافت أنه يأتي في مقدمة هذه البرامج مراكز خدمات تطوير الأعمال التي تقدم الدعم الفني والاداري لرواد الأعمال والمشروعات الناشئة في المجالات التي تناسب احتياجات السوق المصري، بما يدعم تحقيق خطة مصر 2030 للتنمية المستدامة، واستكمالا لمبادرة رئيس الجمهورية لتمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والتي أطلقها البنك المركزي مطلع 2016 لحث البنوك العاملة في مصر على توفير 200 مليار جنيه لتمويل هذه الفئة من المشروعات.

وذكرت لبنى هلال أن البنك المركزي يستهدف افتتاح 30 مركزاً لخدمات تطوير الأعمال ضمن مبادرة "رواد النيل"، بمشاركة 12 بنكا، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، في 15 محافظة بالدلتا والصعيد قبل نهاية العام الحالي، تم حتى الآن افتتاح نحو 16 مركزا منها.

وأشارت إلى أن هذه المراكز تقدم مجموعة من الخدمات غير المالية لتحسين بيئة عمل المشروعات الصغيرة، وتوفير المعرفة والتدريب، وتحفيز رواد الأعمال لتنفيذ مشروعاتهم ورفع قدراتهم التنافسية بالسوق.

وقال شريف فاروق إن افتتاح المركز الجديد يأتي ضمن خطة بنك ناصر للتوسع في إنشاء مراكز تطوير الأعمال داخل فروعه المختلفة، حيث يتم الآن التجهيز لافتتاح مركزين آخرين لتطوير الأعمال في فرع الزقازيق، وفرع عرابي بالإسكندرية، وذلك استكمالا لمشاركة البنك الفاعلة في مبادرة "رواد النيل" التي يرعاها البنك المركزي.

وأضاف أن المركز يستهدف جميع المشروعات الصغيرة والمتوسطة سواء الناشئة أو القائمة، وكذلك المستثمرين الناشئين وأصحاب الأفكار والابتكارات وشباب الأعمال من الباحثين عن الدعم الفني، حتى تتحول تلك الأفكار إلى مشروعات قائمة بالفعل، ويتم اختيار أفكار المشروعات التي سيتبناها البنك بناءً على 4 معايير.

وذكر فاروق أن هذه المعايير تتضمن حداثة الفكرة، وقدرة الفكرة أو المشروع على خدمة قطاع عريض من الأفراد بشكل خاص والمجتمع بشكل عام، وتماسك فريق العمل، وإمكانية تسويق الفكرة أو المنتج.