إعلان

ترامب: الدنمارك عاجزة عن فعل أي شيء حيال التهديد الروسي لـ جرينلاند

كتب : مصراوي

06:22 ص 19/01/2026

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، إن الدنمارك عاجزة عن فعل أي شيء حيال التهديد الروسي لجرينلاند، وفقا لما ذكرته سكاي نيوز في نبأ عاجل لها قبل قليل.

وانتقدت رئيسة الوزراء الدنماركية ميته فريدريكسن، الأحد، بشدة تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية جديدة في إطار الخلاف حول جرينلاند، مؤكدة أن أوروبا لن ترضخ للضغط.

قالت فريدريكسن: "لسنا الطرف الذي يسعى إلى هذا الصراع"، مضيفة أنها ترحب بإشارات مماثلة صدرت عن دول أوروبية أخرى ولا يمكن ابتزاز أوروبا".

كان ترامب قد صعد المواجهة بشأن الجزيرة القطبية، التي قال إنه يريد إخضاعها للسيطرة الأمريكية، من خلال التهديد بفرض رسوم جمركية أعلى على مجموعة من المنتجات، ستظل سارية إلى أن يتم بيع جرينلاند للولايات المتحدة.

يشار إلى أن جرينلاند تعد جزءا من مملكة الدنمارك، وبالتالي فإنها عضو أيضا في حلف شمال الأطلسي (ناتو).

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الرئيس الأمريكي ترامب الدنمارك روسيا جرينلاند لتهديد الروسي لجرينلاند التهديد الروسي لجرينلاند

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"إصابة خطيرة وغضب الركراكي".. ما لم تشاهده في نهائي كأس أمم أفريقيا 2025
رياضة عربية وعالمية

"إصابة خطيرة وغضب الركراكي".. ما لم تشاهده في نهائي كأس أمم أفريقيا 2025
جيهان الشماشرجي جريئة وملك زاهر بصحبة والدها.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال
زووم

جيهان الشماشرجي جريئة وملك زاهر بصحبة والدها.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال
أحمد الجنايني ومنة شلبي يتألقان بصورة رومانسية في حفل Joy Awards 2026
زووم

أحمد الجنايني ومنة شلبي يتألقان بصورة رومانسية في حفل Joy Awards 2026
النقل دخلت في الملاكي.. مصرع شخصين إثر تصادم سيارتين بصحراوى البحيرة
أخبار المحافظات

النقل دخلت في الملاكي.. مصرع شخصين إثر تصادم سيارتين بصحراوى البحيرة
طقس الإثنين.. الأرصاد تُحذر: شبورة كثيفة وأمطار خفيفة على هذه المناطق
أخبار مصر

طقس الإثنين.. الأرصاد تُحذر: شبورة كثيفة وأمطار خفيفة على هذه المناطق

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

هيئة الدواء: لا رسوم أو تراخيص مطلوبة على نشاط التركيبات الصيدلية بوضعها الحالي
* السنغال بطلا لكأس الأمم الأفريقية 2025