يصل إلى 600 ألف جنيه.. شروط قرض سداد المصروفات الدراسية في 5 بنوك

مئات الآلاف من الجنيهات

كتبت- منال المصري:

تقدم بعض البنوك قرضًا لسداد المصروفات الدراسية للمدارس والجامعات تحت اسم القرض التعليمي.

ولجأت بعض البنوك لتقديم هذا القرض بهدف مساعدة أولياء الأمور على سداد مصاريف أبنائهم بانتظام بعد ارتفاع أسعار المدارس والجامعات.

ويطلب البنك من العميل للحصول على القرض تقديم شهادة معتمدة من المدرسة أو الجامعة بمصاريف الدراسة وكذلك صورة شهادة ميلاد الابن أو الابنة والدخل الشهري لولي الأمر وإيصال مرافق حديث.

وتتباين شروط القرض من بنك إلى أخر في سعر الفائدة وقيمة القرض وفترة السداد والمصاريف الإدارية.

وتتجه البنوك إلى تقديم أكثر من نوع من القرض مثل برنامج سداد مصاريف الدراسة لعام واحد أو للمرحلة كلها مثل المرحلة الإعدادية أو الثانوية العامة أو الجامعة وكذلك تقصر بعض البنوك تمويل الدراسة في الجهات التعليمية الانترناشيونال مثل البنك العربي الافريقي الدولي.

وتقدم بعض البنوك القرض لجميع المدارس والجامعات الحكومية والخاصة والانترناشيونال مثل بنك مصر وفيصل والبركة وSAIB بنك.

ويقدم مصراوي كل تفاصيل القرض التعليمي لسداد مصاريف الدراسة في المدارس والجامعات بعد خفض الفائدة في خمسة بنوك وهي مصر والعربي الأفريقي الدولي وفيصل والبركة وبنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB.

1-بنك مصر:

قيمة القرض: من ألفي جنيه إلى 50 ألف جنيه كحد أقصى.

فترة سداد القرض: من 6 أشهر إلى عامين كحد أقصى.

الفائدة: 17.5% كحد أدنى إلى 20% حسب نوع الوظيفة وتحويل الراتب على البنك أو القسط الشهري للقرض.

المصاريف الإدارية: 1% من إجمإلى قيمة القرض.

السن: 21 عامًا إلى 65 عامًا.

الراتب: لايقل عن 500 جنيه شهريًا.

2-البنك العربي العربي الأفريقي الدولي:

قيمة القرض: من 15 ألف جنيه إلى 600 ألف جنيه حسب راتب العميل وتحويل الراتب.

فترة سداد القرض: من 6 أشهر إلى 7 سنوات حسب نوع البرنامج تمويل فترة زمنية واحدة ام مرحلة كاملة.

الفائدة: من 19.5% إلى 21%.

المصاريف الإدارية: 2% من إجمإلى قيمة القرض.

السن: من 25 عامًا إلى 60 عامًا.

الراتب: لا يقل عن 5 آلاف جنيه شهري.

3-بنك الشركة المصرفية العربية الدولية( SAIB):

قيمة القرض: 100 ألف جنيه الحد الأقصى للقرض.

فترة سداد القرض: عامين.

الفائدة: حسب نوع العميل وقرار مدير فرع البنك.

المصاريف الإدارية: 1.74%.

السن: من 24 عامًا إلى 60 عامًا عند سداد آخر قسط.

الراتب: 4 آلاف جنيه شهري.

4-بنك فيصل الاسلامي:

قيمة القرض: 150 ألف جنيه كحد أقصى.

فترة سداد القرض: عام واحد.

الفائدة: 17% إلى 18%.

المصاريف الإدارية:1% إلى 1.5% حسب تحويل الراتب ونوع الوظيفة.

السن: 21 عامًا إلى 65 عامًا.

الراتب: 1500 جنيه كحد أدنى.

5-بنك البركة:

قيمة القرض: 200 ألف جنيه كحد أقصى.

فترة سداد القرض: عامين كحد أقصى.

الفائدة:17.25 % إلى 18.25%.

المصاريف الإدارية: 2% من إجمالي قيمة القرض.

السن: من 21 عامًا إلى 60 عامًا

الراتب: 3 آلاف جنيه شهريًا.