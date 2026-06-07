كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر أحد الأشخاص من قيام بعض أقاربه بالتهجم عليه داخل منزله بمحافظة قنا، ومحاولة أحدهم إشعال النيران به باستخدام أسطوانة بوتاجاز.

وبالفحص، تبين عدم ورود أي بلاغات رسمية بشأن الواقعة، فيما أسفرت التحريات عن أن الحادث يعود إلى مشاجرة نشبت بتاريخ 6 يونيو الجاري بين طرف أول يضم مزارعًا وشقيقه، وطرف ثان يضم شقيق الأول من الأب ونجله، وجميعهم يقيمون بدائرة مركز شرطة قنا.

وأوضحت التحريات أن المشاجرة اندلعت بسبب خلافات تتعلق بالجيرة، حيث تعدى الطرفان على بعضهما البعض بالضرب بالأيدي دون وقوع إصابات بين أي من المشاركين.

وأضافت التحريات أن أحد أفراد الطرف الثاني أحضر أسطوانة بوتاجاز خلال المشاجرة، وحاول إشعال النيران بها، دون أن يسفر ذلك عن وقوع إصابات أو خسائر.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط طرفي المشاجرة، وبمواجهتهم تبادلوا الاتهامات فيما بينهم بشأن الواقعة، وأقروا بوجود خلافات سابقة كانت سببًا في نشوب المشاجرة.

كما أرشد أحد المتهمين عن أسطوانة البوتاجاز المستخدمة في الواقعة، وتم التحفظ عليها.

واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.