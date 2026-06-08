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مباحث المصنفات تداهم ستوديو تسجيل صوتي مخالف في العمرانية

كتب : علاء عمران

01:10 م 08/06/2026

استوديو تسجيل صوتي - ارشيف

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واصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية، وتمكنت من ضبط المدير المسؤول عن استوديو تسجيل صوتي بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة العمرانية بمحافظة الجيزة.

استوديو يعمل بدون ترخيص

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية قيام إحدى السيدات بإنشاء وإدارة الاستوديو، واستخدام أجهزة حاسب آلي تعمل كوحدات مونتاج محمل عليها مصنفات سمعية غير مجازة رقابيًا من الجهات المختصة.
وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف مقر الاستوديو وضبط المدير المسؤول، وبحوزته الأدوات المستخدمة في أعمال التسجيل الصوتي.
وبمواجهته، اعترف بارتكاب المخالفات بالاشتراك مع مالكة الاستوديو بهدف تحقيق الربح المادي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والتنسيق مع الجهات المختصة لغلق الاستوديو المخالف.

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العمرانية استوديو تسجيل وزارة الداخلية

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