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الأمن يكشف حقيقة اتهام مالك مقهى بالبلطجة وترويج المخدرات في القاهرة

كتب : فاطمة عادل

09:08 م 07/06/2026

ضبط المتهم

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كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بمقطعي فيديو جرى تداولهما عبر أحد الحسابات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر صاحب الحساب من مالك مقهى بالقاهرة، واتهامه بممارسة أعمال البلطجة والترويج للمواد المخدرة والأسلحة داخل المقهى.

وبالفحص، تبين عدم ورود أي بلاغات رسمية بشأن الواقعة محل الادعاء، كما أمكن تحديد صاحب الحساب، وتبين أنه عاطل وله معلومات جنائية، ويقيم بدائرة قسم شرطة الساحل.

وتوصلت التحريات إلى أن صاحب الحساب اتهم مالك المقهى المشار إليه بممارسة أعمال البلطجة والاتجار في المواد المخدرة، كما تبين أنه قام بتصوير مقطعي الفيديو ونشرهما عبر حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبسؤال مالك المقهى، المقيم بدائرة القسم ذاتها، نفى صحة ما ورد من اتهامات، مؤكداً عدم تورطه في أي أعمال بلطجة أو اتجار بالمواد المخدرة، واتهم صاحب الحساب بتعمد افتعال المشكلات، وتصوير ونشر مقطعي الفيديو في إطار التشهير به والإساءة إلى سمعته.

واتخذت الجهات الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطرفين، فيما تولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات للوقوف على ملابسات الواقعة. ...

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ترويج المخدرات بلطجة القاهرة وزارة الداخلية

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