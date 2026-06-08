كشف المطرب أحمد سعد، عن رأيه في أحدث أغاني الفنانة شيرين عبدالوهاب، مؤكدا أن الجمهور كان ينتظرعودتها بعد فترة غياب طويلة عن الساحة الفنية.

رأي أحمد سعد في أغنية "تباعا تباعا" لشيرين

وقال أحمد سعد، خلال استضافته ببرنامج "الحكاية" مع الإعلامي عمرو أديب: "شيرين الموضوع مش في الأغاني، الموضوع في العودة بتاعت شيرين، لأن الناس بتحبها وبتحب أي حاجة بتعملها، فعشان كده أي حاجة هي بتقولها الناس بتحبها، ومش معنى كده إن الأغاني مش حلوة، بس هي مش عاجباني بصراحة، مش أحلى حاجة، هي الأغاني حلوة بس مش أحسن حاجات لشيرين، والناس حبتها عشان هي رجعت بعد الغياب ده".

وأضاف: "ليها جمهور كبير وصوتها مميز جدا، والناس كانت منتظرة عودتها وفرحانين بأي حاجة هتقولها بعد الغياب ده، لكن أغنية تباعا معجبتنيش، وقولت لها كدة، مش أحلى حاجة لشيرين، وهي لو سمعتني دلوقتي مش هتتفاجئ".

أحمد سعد يعلق على لقب "نمبر وان"

وعن مصطلح "نمبر وان"، قال أحمد سعد: "كل واحد عنده ترتيب غير التاني، كل واحد بيسمع عنده ترتيب، في ناس عندها تامر حسني رقم واحد، وفيه ناس عندها عمرو دياب رقم واحد، وفيه ناس أنا عندهم رقم واحد، فمينفعش أنا أقول على نفسي رقم واحد، أقول على نفسي ليه؟ ما الناس بتقول عليا، وأنا بحس إن أي حد بيقول على نفسه حاجة هو مش حاسسها من جواه، ولو حاسسها مش هيقولها".

وتابع: "ساعات وإنت بتقعد تقول للناس حاجات لحد ما تصدقها، ودي مدرسة ودي مش الحقيقة، وده بيروح في ثانية، ومحمد رمضان عدى رقم واحد لأنه فريد من نوعه".

آخر أعمال أحمد سعد



وكان أحمد سعد قد طرح مؤخرا أغنيات "الألبوم الفرفوش" عبر قناته الرسمية على "يوتيوب" ومنصات الموسيقى المختلفة، ومن بينها أغنيات: "أوبا"، و"ورد"، و"جوزها"، و"خبر عاجل".

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