قررت الدائرة "15" جنايات الجيزة "دائرة أوسيم"، المنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة، برئاسة المستشار محروس حلمي عبد الهادي، تأجيل محاكمة شريك مدرسة "هابي لاند" الخاصة، المتهم بالتعدي على 4 أطفال داخل المدرسة، إلى جلسة 12 أغسطس المقبل، في جلسة سرية، لمناقشة شهود الإثبات، وندب متخصص فني لعرض فيديو الواقعة.

اتهامات النيابة في قضية "هابي لاند"

وأسندت النيابة العامة، في القضية رقم 6331 لسنة 2026 جنايات أوسيم، والمقيدة برقم 1748 لسنة 2026 كلي شمال الجيزة، إلى المتهم "أحمد.م.ع"، شريك مدرسة "هابي لاند" للغات بمدينة أوسيم، تهمة التعدي على 4 أطفال داخل المدرسة خلال أعوام 2024 و2025 و2026.

وذكرت النيابة أن المجني عليهم من الذكور والإناث، ولم يبلغ أي منهم 18 عامًا وقت وقوع الوقائع.

النيابة: استغلال المنصب داخل المدرسة

ووفقًا لأوراق الدعوى، استغل المتهم صغر سن الأطفال وسلطته عليهم باعتباره أحد القائمين على إدارة المدرسة، وارتكب الوقائع المنسوبة إليه داخل المؤسسة التعليمية.

وأضافت النيابة أن المتهم استغل فترات اختلائه بالأطفال بعيدًا عن أعين الآخرين، مستفيدًا من موقعه الإداري داخل المدرسة.

وأوضحت النيابة أن الوقائع المنسوبة إلى المتهم ألحقت أضرارًا بالمجني عليهم، ما استوجب إحالته إلى محكمة الجنايات المختصة.

وكان المستشار أمير فتحي، المحامي العام الأول لنيابة شمال الجيزة الكلية، قد أمر بإحالة المتهم إلى المحاكمة الجنائية لاتهامه بالتعدي على الأطفال داخل المدرسة.

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