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دفاع المتهم في قضية "هابي لاند أوسيم" يطلب سرية جلسات المحاكمة

كتب : رمضان يونس

02:32 م 06/06/2026 تعديل في 02:54 م

محاكمة المتهم بقضية هابي لاند بأوسيم

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تقدم دفاع المتهم في واقعة الاعتداء على 4 أطفال بمدرسة هابي لاند بمدينة أوسيم، خلال أولى جلسات محاكمته أمام محكمة زينهم، بطلب لتحويل جلسات المحاكمة إلى جلسات سرية ومنع وسائل الإعلام من الحضور.

طلبات دفاع المتهم في قضية "هابي لاند أوسيم"

وطالب الدفاع أيضًا بندب لجنة فنية متخصصة لفحص كاميرات المراقبة الخاصة بالمدرسة خلال فترة الاتهام، مؤكدًا أهمية مراجعة التسجيلات بدقة.

كما التمس الدفاع سماع أقوال عدد من الشهود، واستدعاء أطراف متعددة من بينهم أولياء أمور ومسؤولو المدرسة، إضافة إلى مختصين من المجلس القومي للطفولة والأمومة، ومأمور قسم شرطة أوسيم. وضمت قائمة الطلبات معلمات ومشرفي أدوار وإداريين داخل المدرسة، إلى جانب جهات ذات صلة بالتحقيقات، وذلك للوقوف على ملابسات الواقعة محل الاتهام.

النيابة: أدلة وشهادات تدعم الاتهامات في القضية

في المقابل، أكدت النيابة العامة في مرافعتها أن أوراق الدعوى تضمنت أدلة قولية وفنية متكاملة تدعم الاتهامات، مشيرة إلى شهادات أطفال وأولياء أمور ومدرسات كشفت تفاصيل الوقائع.
وشددت النيابة على أن المتهم استغل موقعه داخل المدرسة للتقرب من الأطفال والانفراد بهم، مطالبة بتوقيع أقصى عقوبة حال ثبوت الإدانة.
وكشف أمر الإحالة أن المتهم شريك في إدارة مدرسة هابي لاند بأوسيم، ووجهت إليه اتهامات بالتعدي على 4 أطفال خلال أعوام 2024 و2025 و2026 داخل مقر المدرسة، وفقًا للتحقيقات.

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هابي لاند النيابة العامة هتك عرض أوسيم

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