ضبط طالب مزق وجه زميله بقطعة زجاج في كفر الدوار

كتب : علاء عمران

01:48 م 02/06/2026

كشفت الأجهزة الأمنية بالبحيرة ملابسات منشور مدعوم بصور جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر أحد الأشخاص من قيام طالب بالتعدي على شقيقه بالضرب باستخدام قطعة زجاج وإحداث إصابته.

وبالفحص، تبين أنه بتاريخ 17 مايو الماضي، ورد بلاغ إلى مركز شرطة كفر الدوار من شقيق القائم على النشر، يفيد بتضرر شقيقه، وهو طالب، مصاب بجرح قطعي بالوجه، من أحد زملائه.


وتبين أن الواقعة جاءت إثر مشادة كلامية بين الطالبين بسبب لهو الأطفال، تطورت إلى اعتداء باستخدام قطعة زجاج، ما أسفر عن إصابة أحدهما.


وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط مرتكب الواقعة، وتبين أنه طالب يبلغ من العمر 14 عامًا ويقيم بدائرة المركز.


وبمواجهته، أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق.

