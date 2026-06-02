كشف حسين أبو صدام، نقيب عام الفلاحين، عن ارتفاع أسعار بعض أنواع الحمير ذات المواصفات المميزة في السوق المصرية، لتصل إلى 40 ألف جنيه، موضحًا أن الأسعار تختلف بشكل كبير وفقًا لعدد من العوامل المرتبطة بالحيوان نفسه.

أسعار الحمير المميزة وغير الرفاسة

وأوضح حسين أبو صدام، لـ"مصراوي"، أن متوسط أسعار أغلب الحمير المتداولة في الأسواق، يبلغ نحو 15 ألف جنيه، فيما تتراوح أسعار الأنواع المميزة بين 30 و40 ألف جنيه، بحسب مواصفاتها، وقدرتها على أداء المهام المختلفة.

وأضاف أن ارتفاع أسعار بعض الحمير يرجع إلى مجموعة من العوامل، مثل: قوة البنية الجسدية، والعمر المناسب للعمل، والقدرة على التحمل، وسرعة الحركة، ومدى استجابتها لتعليمات صاحبها، فضلًا عن طبيعة استخدامها في أعمال النقل أو الأنشطة الزراعية المختلفة.

وأشار إلى أن سلوك الحمار يمثل أحد العناصر المهمة في تحديد قيمته السوقية، لافتًا إلى أن الحمير الهادئة التي لا تميل إلى الرفس أو التسبب في أذى للمحيطين بها تحظى بإقبال أكبر من المشترين، خاصة ممن يعتمدون عليها في العمل اليومي، ما ينعكس على ارتفاع أسعارها مقارنة بالحيوانات الأكثر عصبية أو صعوبة في التعامل.

وكشف عن أن نوع الحمار، سواء كان ذكرًا أو أنثى، ولونه، ومدى تناسق شكله الخارجي، وحالته الصحية العامة، تعد عوامل مؤثرة في التسعير، إلى جانب مكان البيع، وحجم الطلب في المنطقة التي يتم التداول فيها.