تبدأ من 840 ألف جنيه.. كايي تعلن أحدث أسعار سياراتها في مصر

أعلنت شركة كايي موتورز إيجيبت، الوكيل المحلي لعلامة كايي بالسوق المصري، عن أحدث قائمة سعرية لطرازاتها محليًا، والتي دخلت حيز التنفيذ اعتبارًا من الأول من يونيو 2026.

كايي E5

ووفقًا للقائمة الجديدة، تبدأ أسعار السيدان كايي E5 من 840 ألف جنيه للفئة Comfort، وتصل إلى 879.990 ألف جنيه للفئة Premium، بينما تقدم الفئة Flagship بسعر 940 ألف جنيه.

كايي X3 PRO

كما تقدم كايي السيارة X3 Pro بسعر 899.990 ألف جنيه للفئة Topline، فيما يبلغ سعر الفئة Flagship نحو 959.990 ألف جنيه.

كايي X7

أما السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات X7 فتطرح بسعر مليون و399.990 ألف جنيه للفئة Flagship، بينما جاءت النسخة الهجينة القابلة للشحن X7 PHEV بسعر مليون و650 ألف جنيه.

يشار إلى أن كايي إيجيبت تستعد إلى الكشف عن السيارة X4 والتي ستنضم خلال أيام ولأول مرة إلى عائلة كايي الصينية في مصر.

