نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف، في كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يوثق حدوث مشاجرة عنيفة وتراشق بالحجارة بين عدد من الأشخاص في وسط الشارع، مما تسبب في حالة من الذعر بين المواطنين.

خناقة شوارع بالطوب

بالفحص والتحري، تبين أن المشاجرة وقعت يوم 29 مايو الماضي، بين طرف أول يضم (3 أشخاص "لهم معلومات جنائية" وربة منزل)، وطرف ثان يضم (3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" وربة منزل)، وجميعهم مقيمون بدائرة مركز شرطة الفشن.

وكشفت التحريات أن سبب المشاجرة كان خلافات قائمة بين الطرفين حول الجيرة ولهو الأطفال، وتطورت المشادة الكلامية إلى معركة شوارع تبادلوا خلالها الضرب والتراشق بالحجارة.

سقوط المتهمين وتبادل الاتهامات

وعقب تقنين الإجراءات، تم إلقاء القبض على طرفي المشاجرة (8 متهمين)، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وتبادلوا الاتهامات فيما بينهم أمام رجال المباحث، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وتحرير المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

