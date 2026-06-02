إعلان

الداخلية تكشف حقيقة ادعاء سيدة بتلفيق قضية لزوجها في كفر الزيات

كتب : علاء عمران

01:17 م 02/06/2026 تعديل في 01:28 م

المتهمة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت الأجهزة الأمنية بمحافظة البحيرة ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر سيدة من تعدي شخص على زوجها وإصابته، والزعم بقيام ضابط شرطة بمركز كفر الزيات بتلفيق قضية لزوجها لإجباره على التنازل عن شكواه.

كشف ملابسات واقعة كفر الزيات

وبالفحص، تبين أن الواقعة تعود إلى مشاجرة نشبت بتاريخ 17 مارس الماضي بين طرفين، الأول زوج القائمة على النشر، وهو عاطل وله معلومات جنائية وأصيب بجرح قطعي بالظهر، والطرف الثاني عامل، وأصيب بجروح وكدمات وسحجات متفرقة، وكلاهما مقيمان بدائرة مركز كفر الزيات.

مشاجرة بسبب أولوية المرور

وتبين أن المشاجرة وقعت بسبب خلاف على أولوية المرور أثناء قيادة دراجتين ناريتين، وتعدى الطرفان على بعضهما بالضرب، ما أسفر عن إصابتهما، كما قام الطرف الأول بسرقة الدراجة النارية الخاصة بالطرف الثاني.

ادعاء كاذب

وبمواجهة القائمة على النشر، أقرت باختلاقها الادعاء بشأن تلفيق القضية، بهدف دعم موقف زوجها قانونيًا. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، وتولت النيابة العامة التحقيق.

اقرأ أيضا:

محامي دونجا يكشف سبب حملة التشهير ضد لاعب الزمالك

"لعبة الموت".. كيف تحولت حجرة الأمومة إلى غرفة إعدام طفلين في العمرانية؟

"أبوس رجلك تستر عليا".. حكاية صاحب فرن قبّل قدم جاره ثم أحرقه في العياط

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الداخلية كفر الزيات مشاجرة وزارة الداخلية

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

بعد ظهور المانجو "الصعيدي".. الشعبة توضح موعد طرح "الزبدية" و"السكري" بالأسواق
اقتصاد

بعد ظهور المانجو "الصعيدي".. الشعبة توضح موعد طرح "الزبدية" و"السكري" بالأسواق
بعد حديث الشعبة| كيف توفر السيارات الكهربائية 90% من تكاليف التشغيل؟
أخبار السيارات

بعد حديث الشعبة| كيف توفر السيارات الكهربائية 90% من تكاليف التشغيل؟
أفضل 10 دول في جودة الحياة خلال 2026.. بينها سلطنة عمان
علاقات

أفضل 10 دول في جودة الحياة خلال 2026.. بينها سلطنة عمان
منصة مصر الرقمية.. رابط استمارة السكن البديل لمتضرري قانون الإيجار القديم
أخبار مصر

منصة مصر الرقمية.. رابط استمارة السكن البديل لمتضرري قانون الإيجار القديم
العام الدراسي الجديد| خطوات التقدم لأولى ابتدائى ورياض أطفال بالأزهر
الأزهر

العام الدراسي الجديد| خطوات التقدم لأولى ابتدائى ورياض أطفال بالأزهر

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

الحكومة تحدد نسبة القيمة المضافة على الغاز الطبيعي للمنازل
ارتفاع جديد في درجات الحرارة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأيام المقبلة