كشفت الأجهزة الأمنية بمحافظة البحيرة ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر سيدة من تعدي شخص على زوجها وإصابته، والزعم بقيام ضابط شرطة بمركز كفر الزيات بتلفيق قضية لزوجها لإجباره على التنازل عن شكواه.

كشف ملابسات واقعة كفر الزيات

وبالفحص، تبين أن الواقعة تعود إلى مشاجرة نشبت بتاريخ 17 مارس الماضي بين طرفين، الأول زوج القائمة على النشر، وهو عاطل وله معلومات جنائية وأصيب بجرح قطعي بالظهر، والطرف الثاني عامل، وأصيب بجروح وكدمات وسحجات متفرقة، وكلاهما مقيمان بدائرة مركز كفر الزيات.

مشاجرة بسبب أولوية المرور

وتبين أن المشاجرة وقعت بسبب خلاف على أولوية المرور أثناء قيادة دراجتين ناريتين، وتعدى الطرفان على بعضهما بالضرب، ما أسفر عن إصابتهما، كما قام الطرف الأول بسرقة الدراجة النارية الخاصة بالطرف الثاني.

ادعاء كاذب

وبمواجهة القائمة على النشر، أقرت باختلاقها الادعاء بشأن تلفيق القضية، بهدف دعم موقف زوجها قانونيًا. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، وتولت النيابة العامة التحقيق.

