الداخلية: ضبط 102 ألف مخالفة وسقوط 45 سائقاً متعاطياً للمخدرات في 24 ساعة

كتب : علاء عمران

12:51 م 02/06/2026

واصلت وزارة الداخلية حملاتها المرورية المكثفة على الطرق والمحاور الرئيسية بمختلف محافظات الجمهورية، وأسفرت جهودها خلال الـ24 ساعة الماضية عن ضبط 102 ألفًا و232 مخالفة مرورية متنوعة.

مخالفات متنوعة على الطرق

وشملت المخالفات التي جرى ضبطها السير دون تراخيص، وتجاوز السرعة المقررة، والانتظار العشوائي، واستخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة، إلى جانب مخالفات شروط التراخيص.

ضبط 40 سائقًا متعاطيًا للمخدرات

كما تم فحص 1189 سائقًا، وتبين إيجابية 40 حالة لتعاطي المواد المخدرة، واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

حملات بالطريق الدائري الإقليمي

وفي سياق متصل، واصلت الأجهزة الأمنية حملاتها المرورية والانضباطية بمناطق الأعمال على الطريق الدائري الإقليمي، وتمكنت من ضبط 479 مخالفة مرورية متنوعة.
وشملت المخالفات تحميل الركاب بالمخالفة للقانون، ومخالفات شروط التراخيص، وأمن ومتانة المركبات.

ضبط محكوم عليهم والتحفظ على مركبة

كما تم فحص 158 سائقًا على الطريق الدائري الإقليمي، وأسفرت النتائج عن ثبوت إيجابية 5 حالات لتعاطي المواد المخدرة، وتمكنت القوات أيضًا من ضبط 7 محكوم عليهم بإجمالي 8 أحكام قضائية، إلى جانب التحفظ على مركبة لمخالفتها القوانين المرورية، وأكدت وزارة الداخلية اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات التي تم ضبطها.

