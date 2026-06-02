نجحت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة في رصد وتفكيك شبكة إجرامية تضم 6 رجال وسيدتين (لـ 7 منهم معلومات جنائية مسجلة)، احترفوا استغلال الأطفال الصغار في أعمال التسول واستجداء المارة.

إنقاذ 7 أطفال من جحيم البيع الإلحاحي

وأكدت التحريات قيام المتهمين بتوزيع الأطفال في التقاطعات والميادين الحيوية بنطاق محافظة القاهرة، لإجبارهم على بيع السلع والمناديل بطريقة إلحاحية مستفزة، والتسول من المواطنين لتحقيق أرباح مادية غير مشروعة.

وتمكنت القوات من ضبط المتهمين تلبسين، وعُثر بحوزتهم على 7 أطفال أحداث من المعرضين للخطر أثناء قيامهم بالتسول. وبمواجهة الجناة، اعترفوا تفصيلياً بنشاطهم الإجرامي.

إحالة المتهمين للنيابة وإيداع الضحايا دور الرعاية

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال أفراد الشبكة وإحالتهم إلى النيابة العامة. وتم تسليم عدد من الأطفال المجني عليهم لأهليتهم بعد أخذ التعهدات القانونية اللازمة بحسن رعايتهم.

