نيويورك تايمز: هكذا نسفت الطائرات المسيّرة استراتيجية إسرائيل في لبنان

رأت صحيفة نيويورك تايمز أن الحملة العسكرية الإسرائيلية في لبنان، التي انطلقت وسط توقعات بتحقيق أهداف واسعة، تواجه حاليًا وضعًا معقدًا، مشيرة إلى أن حزب الله بات يظهر قدرات أكبر مقارنة بما كان عليه عند اندلاع الحرب.

وذكرت الصحيفة أن الخطة الإسرائيلية اعتمدت على السيطرة على مناطق داخل الأراضي اللبنانية بهدف إنشاء منطقة عازلة، إضافة إلى دفع حزب الله إلى ما بعد نطاق الصواريخ المضادة للدبابات التي شكلت تهديدًا مستمرًا لعشرات الآلاف من المدنيين في شمال إسرائيل.

وأضافت أن أحد أبرز التحديات التي واجهت إسرائيل تمثل في الاستخدام المكثف للطائرات المسيّرة المتفجرة من جانب حزب الله، وهي طائرات تعتمد على الرؤية المباشرة ويتم توجيهها عبر كابلات من الألياف البصرية تمتد لمسافات طويلة، الأمر الذي يجعلها غير قابلة للتشويش الإلكتروني.

وأشارت الصحيفة إلى أن القيادة الإسرائيلية دخلت المواجهة في مارس الماضي وهي تراهن على إرسال الدبابات والقوات العسكرية الكبيرة للقضاء على حزب الله الذي كان يُنظر إليه حينها على أنه منهك وضعيف ومتخبط، إلا أن التطورات الميدانية قادت إلى نتائج مختلفة تمامًا.

وأكدت نيويورك تايمز أن المشهد الحالي بات أقرب إلى المأزق، موضحة أن حزب الله يبدو اليوم أكثر قدرة مقارنة ببداية الحرب، في حين يظهر جنود الجيش الإسرائيلي، وفق وصف الصحيفة، بمستوى من العجز لم يكن متوقعًا.