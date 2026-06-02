كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطعي فيديو تم تداولهما على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، تضمنت استغاثة سيدة وتضررها من قيام بعض الأشخاص بالتعدي على والدها بالضرب المبرح باستخدام أسلحة بيضاء وإحداث إصابات بالغة بجسده في محافظة الغربية.



ضبط طرفي مشاجرة الأسلحة البيضاء

بالفحص والتحريات الدقيقة التي أجراها رجال مباحث الغربية، تبين أن تفاصيل الواقعة بدأت ببلاغ رسمي بتاريخ 27 مايو الماضي لقسم شرطة ثان المحلة، بوقوع مشاجرة بين طرف أول: (والد الشاكية - يعمل سائقاً، له معلومات جنائية، ومصاب بجروح قطعية)، وطرف ثان: (طالب - له معلومات جنائية)، والطرفان مقيمان بدائرة القسم.

وكشفت التحريات أن المشاجرة اندلعت إثر مشادة كلامية بين الطرفين أثناء تواجدهما على أحد المقاهي، وتطورت إلى تبادل السب والضرب، حيث استل الطالب "سلاحاً أبيض" ومزق به جسد السائق، كما تبين من التحريات عدم تدخل أي أشخاص آخرين في المشاجرة بعكس ما نُشر.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت قوات الأمن من ضبط طرفي المشاجرة، وبمواجهتهما أمام رجال المباحث تبادلا الاتهامات فيما بينهما، وأقر المتهم الثاني بتخلصه من السلاح الأبيض المستخدم في الجريمة بإلقائه في الطريق العام. تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.