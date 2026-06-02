أعلنت جامعة عين شمس، اعتماد وإعلان نتائج جوائز الجامعة لعام 2025، والتي تشمل: الجوائز التقديرية، وجوائز الرواد، وجوائز المرأة التقديرية، والجوائز التشجيعية، ويأتي ذلك تتويجًا للجهود المتكاملة التي بذلها مكتب الجوائز، بالتعاون مع الإدارة العامة للبحوث العلمية، ومكتب أمين الجامعة المساعد لشؤون الدراسات العليا والبحوث، إلى جانب مختلف الإدارات الداعمة.

أعرب الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس الجامعة، عن خالص تهانيه للفائزين، مشيدًا بما تمثله هذه الجوائز من تقدير للتميز العلمي وريادة البحث الأكاديمي داخل الجامعة، كما توجهت الدكتورة نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث بالتهنئة للفائزين، مؤكدةً أن هذا الإنجاز يجسد المكانة العلمية المرموقة التي تحظى بها الجامعة وقدرتها التنافسية على المستويين المحلي والدولي.

وبلغ إجمالي عدد الجوائزالمطروحة 37 جائزة، توزعت على النحو التالي: 17 جائزة تقديرية، و6 جوائز للرواد، و4 جوائز تقديرية للمرأة، و10 جوائز تشجيعية.

وقد حصد جوائز الجامعة التقديرية 17 عضوًا من أعضاء هيئة التدريس في مختلف التخصصات، فيما نال جوائز الرواد 3 أعضاء هيئة تدريس، وفازت جائزتا المرأة التقديرية بعضوتين من هيئة التدريس، بينما حصل 10 من أعضاء هيئة التدريس على الجوائز التشجيعية في مجالاتها المتنوعة.

وجاءت أسماء الفائزين بجوائز الجامعة على النحو التالي:

أولًا: الفائزون بجوائز الجامعة التقديرية

مجال العلوم الاجتماعية والإنسانية:

• أ.د/ هيام حسن وهبة السيد — أستاذ الاستثمار والتمويل، كلية التجارة

• أ.د/ محمد نصر الدين محمد الجبالي — أستاذ بقسم اللغة الروسية، كلية الألسن

• أ.د/ محمد عبد السلام كامل أبو خزيم — أستاذ بقسم اللغة العربية وآدابها، كلية البنات

• أ.د/ محمد صافي يوسف محمد الخيش — أستاذ بقسم القانون الدولي العام، كلية الحقوق

مجال العلوم الأساسية:

• أ.د/ أسامة محمد سيد مصطفى — أستاذ بقسم علم الحيوان، كلية العلوم

• أ.د/ مصطفى محمد محمد حسن خليل — أستاذ متفرغ، بقسم الكيمياء، كلية العلوم

• أ.د/ عادل محمد محمود أحمد — أستاذ بقسم الفيزياء، كلية العلوم

مجال العلوم الهندسية:

• أ.د/ طارق كمال حسان — أستاذ بقسم الهندسة الإنشائية، كلية الهندسة

• أ.د/ نفين محمد خليل بدره — أستاذ بقسم الفيزياء والرياضيات الهندسية، كلية الهندسة

مجال العلوم التكنولوجية:

• أ.د/ محمد هاشم عبد العزيز — أستاذ متفرغ بقسم نظم المعلومات، كلية الحاسبات والمعلومات

• أ.د/ حسام الدين عبد الله طلعت — أستاذ متفرغ بقسم هندسة القوى والآلات الكهربية، كلية الهندسة

مجال العلوم الطبية:

• أ.د/ أميمة أحمد أمين سمور — أستاذ متفرغ بقسم الصيدلانيات والصيدلة الصناعية، كلية الصيدلة

• أ.د/ محمد رضا محمود عبد الحميد الوكيل — أستاذ متفرغ بقسم طب المناطق الحارة، كلية الطب

• أ.د/ سافيناز عادل الحبشي — أستاذ متفرغ بقسم طب الأطفال، كلية الطب

مجال العلوم الزراعية:

• أ.د/ هاني صابر سيد سعودي — أستاذ بقسم المحاصيل، كلية الزراعة

مجال العلوم التربوية:

• أ.د/ حنان محمد محمد الشاعر — أستاذ بقسم تكنولوجيا المعلومات، كلية البنات

مجال العمارة:

• أ.د/ عمر محمد الحسيني عبد السلام — أستاذ متفرغ بقسم التصميم العمراني والتخطيط، كلية الهندسة

ثانيًا: الفائزون بجوائز الجامعة للرواد

الفائزون:

• أ.د/ إسحق تاوضروس عبيد — أستاذ متفرغ بقسم التاريخ، كلية الآداب

• أ.د/ شريف علي محمد حماد — أستاذ متفرغ بقسم هندسة الميكاترونيات، كلية الهندسة

• أ.د/ نادية السيد الحسيني — أستاذ متفرغ بقسم علم النفس التربوي، كلية التربية النوعية

ثالثا: جائزة الجامعة التقديرية للمرأة

الفائزات:

• أ.د/ لبنى راشد عز العرب — أستاذ متفرغ بقسم علاج الأورام، كلية الطب

• أ.د/ جيهان عبد المنعم رجب — أستاذ التسويق، كلية التجارة

رابعا: جوائز الجامعة التشجيعية

مجال العلوم الاجتماعية والإنسانية:

• د/ نوره محمد عبد القادر — مدرس بقسم الآثار الإسلامية، كلية الآثار

• د/ وليد محمد عبد الحميد — أستاذ مساعد بقسم تكنولوجيا التعليم، كلية التربية النوعية

مجال العلوم الأساسية:

• د/ إيمان عبد الرحمن الحلو — أستاذ مساعد بقسم الكيمياء العضوية، كلية العلوم(مناصفة)

• د/ أحمد محمد بيومي — مدرس بقسم الفيزياء، كلية العلوم(مناصفة)

العلوم التكنولوجية المتقدمة في العلوم الأساسية:

• د/ مصطفى عبد اللاه سيد — أستاذ مساعد بقسم الكيمياء، كلية العلوم

العلوم الهندسية:

• د/ أحمد مصطفى الشربيني — مدرس بقسم الفيزياء والرياضيات الهندسية، كلية الهندسة

العلوم التكنولوجية المتقدمة في العلوم الهندسية:

• د/ شادي أحمد ماجد أحمد — أستاذ مساعد بقسم هندسة الميكاترونيات، كلية الهندسة

العلوم الطبية:

• د/ إسراء أشرف أحمد الهواري — مدرس بقسم العقاقير، كلية الصيدلة

العلوم التكنولوجية المتقدمة في العلوم الطبية:

• د/ مينا يوسف جورج — مدرس بقسم الأدوية والسموم، كلية الصيدلة

العلوم الزراعية:

• د/ أحمد نظمي عبد الحميد — أستاذ مساعد بقسم البساتين، كلية الزراعة

العلوم التكنولوجية المتقدمة في العلوم الزراعية:

• د/ خالد عبد الفتاح حامد — مدرس يقسم الوراثة، كلية الزراعة

