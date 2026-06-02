مباريات ودية - منتخبات

المغرب

20:00

مدغشقر

مباريات ودية - منتخبات

ويلز

21:45

غانـــا

مباريات ودية - منتخبات

كرواتيا

19:00

بلجيكا

كواليس رحيل وليد صلاح الدين عن الأهلي.. ماذا دار في الغرف المغلقة؟

كتب : رمضان حسن

12:26 م 02/06/2026 تعديل في 12:29 م
    وليد صلاح الدين
    وليد صلاح الدين
    وليد صلاح الدين
    وليد صلاح الدين
    وليد صلاح الدين نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق

وجّه النادي الأهلي، الشكر إلي وليد صلاح الدين كمديرا للكرة بالفريق الأول في ظل التغييرات التي قرر النادي إجرائها علي كامل هيئة الجهاز الفني بقيادة ييس توروب والاستعانة بجهاز فني جديد مع بداية الموسم المقبل.

وكشف مصدر في الأهلي لـ مصراوي، أن محمود الخطيب رئيس النادي، كلف سيد عبد الحفيظ عضو مجلس الإدارة ونائب المشرف العام علي الفريق بالتواصل مع وليد صلاح الدين لإبلاغه بقرار توجيه الشكر له.

أضاف : بالفعل تم ترتيب جلسة بين عبد الحفيظ ووليد صلاح الدين عصر أمس الاثنين داخل إحدى غرف جهاز الكرة في ملعب التتش وفيها أبلغه عضو المجلس بقرار النادي بتوجيه الشكر له وأنه سيتم الاستعانة بوائل جمعة في منصب مدير الكرة.

وشدد المصدر، علي أن وليد صلاح الدين لم يكن سعيدًا بقرار النادي بتوجيه الشكر له إذ يري أنه لم يقصر في عمله علي الإطلاق وبذل جهدا كبيرا مع الفريق بعيدا عن الأمور الفنية التي لم يكن له دخل فيها.

جدير بالذكر، أن وائل جمعة سيظهر في الأهلي خلال أيام لبدء مهامه رسميًا مع الفريق الأول في منصب مدير الكرة.

