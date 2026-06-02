كشفت أحدث مؤشرات جودة الحياة العالمية لعام 2026 عن تصدر هولندا قائمة أفضل دول العالم للعيش، متفوقة على عدد من الاقتصادات الكبرى بفضل مستويات الأمان المرتفعة، وجودة الرعاية الصحية، والتوازن بين الحياة والعمل، فيما جاءت الدنمارك ولوكسمبورج ضمن المراكز الثلاثة الأولى عالميا.



ووفقا لبيانات مؤشر "Numbeo" لجودة الحياة، شهد تصنيف هذا العام تغيرات ملحوظة مقارنة بعام 2025.



انتزعت هولندا المركز الأول من لوكسمبورج التي تراجعت إلى المركز الثالث، بينما عززت الدنمارك موقعها في المرتبة الثانية، في وقت تراجعت فيه النرويج إلى المركز العاشر.



هولندا.. الأفضل عالميا



وحصلت هولندا على 213.6 نقطة في مؤشر جودة الحياة، مستفيدة من انخفاض أوقات التنقل اليومي، وتطور البنية التحتية الخاصة بالدراجات الهوائية، وارتفاع مستويات الأمان والرعاية الصحية.



كما عززت مكانتها العالمية بعد تصنيفها كأكثر دولة أمانا للمسافرين خلال عام 2026، إلى جانب سهولة اندماج الأجانب بفضل الانتشار الواسع للغة الإنجليزية في الحياة اليومية وسوق العمل.



أفضل 10 دول للعيش في 2026



وبحسب موقع astons، جاء ترتيب أفضل دول العالم من حيث جودة الحياة على النحو التالي:



1- هولندا



تتصدر هولندا قائمة أفضل دول العالم في جودة الحياة لعام 2026، بفضل توازنها الفريد بين العمل والحياة، وتطور بنيتها التحتية، وانخفاض أوقات التنقل اليومي.

كما تتميز بنظام صحي متقدم، ومستويات أمان مرتفعة، وبيئة حضرية صديقة للإنسان، مع انتشار واسع لاستخدام الدراجات كوسيلة نقل رئيسية، ما يعزز نمط حياة صحي ومستدام.



2- الدنمارك



تأتي الدنمارك في المركز الثاني عالميا، معتمدة على نموذج اجتماعي يقوم على المساواة، والرعاية الاجتماعية الشاملة، والتعليم المجاني، والخدمات الصحية عالية الجودة.

وتعد كوبنهاجن نموذجا للمدن الحديثة المستدامة، حيث تنخفض معدلات التلوث وتزداد مساحات المعيشة الخضراء، رغم ارتفاع الضرائب وتكاليف المعيشة.



3- لوكسمبورج



تحتل لوكسمبورج موقعا متقدما بفضل مستويات الدخل المرتفعة جدا وقوة القوة الشرائية للسكان، إلى جانب الاستقرار الاقتصادي والخدمات العامة المتطورة.

كما تتميز ببيئة متعددة اللغات تسهل اندماج الوافدين، غير أن ارتفاع أسعار العقارات يمثل أحد أبرز التحديات فيها.



4- سلطنة عمان



تبرز سلطنة عمان كإحدى المفاجآت في التصنيف العالمي، إذ تجمع بين الأمان المرتفع وتكاليف المعيشة المتوسطة وانعدام ضريبة الدخل.

وتعمل البلاد على تطوير بنيتها التحتية وخدماتها الموجهة للمقيمين، ما يجعلها وجهة جاذبة للباحثين عن الاستقرار ونمط حياة هادئ في منطقة الخليج.

5- سويسرا



تعرف سويسرا بكونها واحدة من أغنى وأعلى دول العالم من حيث جودة الحياة، بفضل اقتصادها القوي ونظامها الصحي المتطور ومستوى الأمان العالي جدا.

وتوفر مدنها مثل زيورخ وجنيف بيئة مثالية تجمع بين الطبيعة الخلابة والبنية التحتية المتقدمة، رغم ارتفاع تكاليف المعيشة بشكل كبير.



6- فنلندا



تتميز فنلندا بنظام تعليمي متقدم عالميا، ومستويات عالية من الثقة الاجتماعية، إلى جانب بيئة نظيفة ومستقرة.

وتوفر المدن الفنلندية حياة هادئة قائمة على التوازن بين العمل والحياة، رغم أن طول الشتاء وارتفاع الضرائب قد يمثلان تحديا لبعض المقيمين.



7- النمسا



تجمع النمسا بين جودة الخدمات العامة ومستوى الأمان المرتفع والثراء الثقافي الأوروبي، خاصة في العاصمة فيينا التي تعد من أكثر مدن العالم قابلية للعيش.

ورغم ذلك، تواجه البلاد تحديات تتعلق بارتفاع أسعار السكن وتعقيد بعض الإجراءات البيروقراطية.



8- ألمانيا



تعد ألمانيا قوة اقتصادية كبرى توفر فرص عمل واسعة وبنية تحتية متطورة ونظام تعليم مجاني عالي الجودة.

وتتميز مدنها الكبرى مثل برلين وميونخ بتنوع ثقافي كبير، لكن ارتفاع الطلب على السكن في المدن الكبرى يشكل ضغطا على تكلفة المعيشة.



9- آيسلندا



تتميز آيسلندا بمستويات استثنائية من الأمان ونقاء البيئة وقربها من الطبيعة، ما يجعلها وجهة مثالية لعشاق الهدوء والحياة البسيطة.

ورغم ذلك، فإن محدودية سوق العمل وارتفاع تكاليف السلع والخدمات يشكلان أبرز التحديات فيها.



10- النرويج



تأتي النرويج ضمن قائمة الأفضل عالميا بفضل نظام الرفاه الاجتماعي القوي ومستوى الدخل المرتفع وجودة الخدمات الصحية. كما توفر مدنها بيئة مستقرة وآمنة محاطة بالطبيعة، إلا أن ارتفاع الأسعار وطول فصل الشتاء يظلان من أبرز التحديات أمام المقيمين.



لماذا تتصدر هذه الدول؟



يعتمد تصنيف جودة الحياة على مجموعة من المؤشرات الرئيسية، تشمل القوة الشرائية للمواطنين، ومستويات الأمان، وجودة الخدمات الصحية، ونقاء البيئة، وسهولة التنقل، والظروف المناخية، إضافة إلى التوازن بين الحياة المهنية والشخصية.



وأشار التقرير إلى أن الدول الأوروبية ما تزال تهيمن على المراتب الأولى بفضل قوة أنظمتها الاجتماعية، وتطور خدمات التعليم والرعاية الصحية، وارتفاع مستويات الاستقرار الاقتصادي.



سلطنة عمان.. مفاجأة القائمة



وسجلت سلطنة عمان حضورا لافتا في المركز الرابع عالميا، متفوقة على دول أوروبية عديدة، بفضل مستويات الأمان المرتفعة، وانخفاض الضرائب، وتكاليف المعيشة المعتدلة مقارنة بالدول المتقدمة، إلى جانب تطوير البنية التحتية والخدمات الموجهة للمقيمين.



عوامل تحدد أفضل دولة للعيش



وأكد التقرير أن اختيار أفضل دولة للعيش يظل مرتبطا بالأولويات الشخصية، فالبعض يفضل الدول ذات الرواتب المرتفعة مثل سويسرا وألمانيا، بينما تركز العائلات على جودة التعليم والأمان والخدمات العامة في دول مثل فنلندا والدنمارك والنرويج.



في المقابل، توفر دول مثل سلطنة عمان وآيسلندا بيئات معيشية هادئة وآمنة وطبيعة مميزة تجذب الباحثين عن نمط حياة أكثر استقرارا بعيدا عن صخب المدن الكبرى.

