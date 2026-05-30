كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن استغاثة إحدى السيدات وتضررها من قيام أحد جيرانها بالتعدي على والدها بالضرب باستخدام سلاح أبيض، ما تسبب في إصابته بجروح وكدمات بمحافظة الدقهلية.

وأوضحت وزارة الداخلية، في بيان لها اليوم السبت، أن الفحص أظهر أن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية تعاملت مع الواقعة فور حدوثها، حيث تلقى مركز شرطة طلخا، بتاريخ 22 من الشهر الجاري، بلاغًا من والد الشاكية، أفاد فيه بتعرضه للاعتداء من قبل أحد جيرانه بسبب خلافات سابقة بينهما.

وأضافت التحريات أن المجني عليه أُصيب بجروح وكدمات متفرقة بالجسد نتيجة التعدي عليه باستخدام سلاح أبيض.

ضبط المتهم والسلاح المستخدم

وعقب تقنين الإجراءات وتحديد مكان المتهم، تمكنت قوة أمنية من ضبطه والسيطرة عليه. وبمواجهته، أقر بارتكاب الواقعة بسبب الخلافات والمشاحنات المستمرة بينه وبين المجني عليه.

وأكدت الوزارة أنه تم التحفظ على السلاح المستخدم في الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما تولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

