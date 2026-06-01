كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن شكوى أحد المواطنين من قيام شخص باستغلال أحد الطرق العامة لممارسة مهنة سايس دون ترخيص، وفرض رسوم على قائدي السيارات مقابل الانتظار.

الفحص كشف عدم ورود بلاغات

وبالفحص، تبين عدم ورود بلاغات سابقة بشأن الواقعة، فيما أمكن تحديد هوية الشاكي، وتبين أنه سائق ومقيم بدائرة قسم شرطة المطرية. وبسؤاله، أفاد بتضرره من الشخص الظاهر في الفيديو لقيامه بفرض مبالغ مالية على قائدي السيارات مقابل الوقوف بالطريق العام، فضلا عن استيلائه على مفتاح سيارته لإجباره على سداد رسوم الانتظار.

الأجهزة الأمنية حددت هوية الشاكي والمتهم

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط مرتكب الواقعة، وتبين أنه عاطل ومقيم بذات الدائرة. وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة على النحو الوارد بأقوال الشاكي، كما أقر بمزاولة مهنة سايس دون ترخيص بهدف تحقيق أرباح مالية.

اتخاذ الإجراءات القانونية

واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.