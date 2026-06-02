كشف المجلس الأعلى للجامعات عن موعد نهاية العام الدراسي الحالي، وبدء إجازة آخر السنة الدراسية، مشددًا على التزام جميع الكليات والمعاهد داخل مصر بالخريطة الزمنية المحددة في هذا الشأن.

وأوضح المجلس الأعلى للجامعات، أن جميع الكليات الحكومية والأهلية والخاصة، بالإضافة إلى أفرع الجامعات الأجنبية والمعاهد العليا والخاصة والأكاديميات والجامعات ذات الطبيعة الخاصة بها، انتهى الفصل الدراسي الثاني لديها يوم 21 مايو الماضي.

موعد إجازة آخر السنة رسميًا



وأوضح المجلس أن المتبقي من العام الدراسي هو إجراء امتحانات نهاية العام، خلال شهر يونيو الجاري، وفقًا لطبيعة كل كلية، على أن تبدأ إجازة آخر السنة خلال الشهر الجاري أيضًا.



ووافق المجلس الأعلى للجامعات، في وقت سابق، على الخريطة الزمنية للعام الدراسي المنتهي 2025 / 2026، حيث بدأت أول أيام الدراسة الأكاديمية السبت 20 سبتمبر 2025، وأقيمت امتحانات منتصف الفصل الدراسي الأول”Mid – Term” خلال الـ3 أسابيع الأولى من شهر نوفمبر حسب كل كلية.

واستمرت الدراسة بالفصل الدراسي الأول لمدة 15 أسبوعًا، انتهت الخميس أول يناير 2026، وبدأت امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول يوم السبت 3 يناير 2026، وانتهت الخميس 22 يناير 2026.

ومنحت وزارة التعليم العالي الجامعات إجازة منتصف العام السبت 24 يناير 2026، وانتهت الخميس 5 فبراير 2026، وبدأ الفصل الدراسي الثاني السبت 7 فبراير 2026، وأقيمت امتحانات منتصف الفصل الدراسي الثاني”Mid – Term” خلال الـ3 أسابيع الأولى من شهر أبريل حسب كل كلية، واستمرت الدراسة لمدة 15 أسبوعًا، انتهت الخميس 21 مايو 2026.

