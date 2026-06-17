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سايس جراج يختلق واقعة "تعدي" وهمية للهروب من ملاحقات الأمن بالإسكندرية

كتب : علاء عمران

01:30 م 17/06/2026

حقيقة فيديو ادعاء منع بائع متجول بالإسكندري

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كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ادعى خلاله شخص يعمل بائعاً متجولاً قيام أحد ضباط الشرطة بقسم شرطة المنشية بالإسكندرية بمنعه من الوقوف بأحد الميادين والتعدي عليه، ما أثار حالة من الجدل استوجبت الفحص والتحري لبيان الحقيقة.

تبين من خلال الفحص والتحريات عدم صحة تلك الادعاءات جملة وتفصيلاً، ونجحت الأجهزة الأمنية في تحديد هوية الشخص الظاهر بمقطع الفيديو، واتضح أنه "سايس جراج" يعمل بدون ترخيص، ومن ذوي الهمم، وله معلومات جنائية سابقة، ومقيم بدائرة قسم شرطة ثان الرمل بمحافظة الإسكندرية.


كواليس تضليل الرأي العام واعترافات "السايس" المزيّف

واجهت القوات المتهم بالأدلة والتحريات، فأقر بإدعائه الكاذب وقيامه بتصوير وبث المقطع لغل يد الأجهزة الأمنية عن ملاحقته، وضمان استمرار تواجده بالمكان لممارسة مهنة السايس "بدون ترخيص"، كما أكد أن الضابط المشار إليه لم يتجاوز في حقه بل اكتفى بالتنبيه عليه بالانصراف دون اتخاذ إجراء قانوني مراعاة لظروفه الصحية، واتخذت الجهات المختصة كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم.

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