إعلان

ضربة لتجار الكيف.. ضبط 4 متهمين غسلوا 160 مليون جنيه متحصلة من تجارة السموم

كتب : علاء عمران

12:23 م 17/06/2026 تعديل في 01:24 م

حملة أمنية -أرشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

اتخذ قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، الإجراءات القانونية حيال 4 عناصر جنائية، لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على نطاق واسع بمختلف المحافظات.

كشفت التحريات الأمنية محاولة المتهمين إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والأراضي الزراعية والمركبات، وذلك للهروب من الملاحقات الأمنية والقانونية.

تفاصيل مخطط غسل أموال المخدرات في العقارات والأنشطة التجارية

قدرت القيمة المالية لأفعال الغسل التي قام بها المذكورون بنحو 160 مليون جنيه تقريبا، حيث باشرت الجهات المختصة فحص الممتلكات والمستندات الخاصة بالمتهمين لتوثيق الجريمة، واتخذت الأجهزة الأمنية كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وإحالة المتهمين للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

اقرأ أيضا:

ننشر أسماء ضحايا حادث ترعة المريوطية جنوب الجيزة وحالة المصابين

التحقيقات مستمرة.. النيابة العامة تنفي إحالة صبري نخنوخ للمحاكمة

بيان عاجل من الداخلية بشأن واقعة معلمة الشرقية داخل المدرسة

"كفاية عايزة أروح".. الأمن يفحص فيديو فتاة تستغيث من 5 ذئاب

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

غسل أموال النيابة العامة وزارة الداخلية

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

في الحر الشديد.. أطعمة مرطبة تساعد جسمك على تعويض السوائل
نصائح طبية

في الحر الشديد.. أطعمة مرطبة تساعد جسمك على تعويض السوائل

ترامب خلال لقائه السيسي: هناك "كيمياء" بيننا منذ أول لقاء
شئون عربية و دولية

ترامب خلال لقائه السيسي: هناك "كيمياء" بيننا منذ أول لقاء
أحمد العوضي ينعى محمد مرزبان: "ربنا يسكنه فسيح جناته"
زووم

أحمد العوضي ينعى محمد مرزبان: "ربنا يسكنه فسيح جناته"
كاميرات المراقبة تكشف: أعوان صبري نخنوخ اشتبكوا بالأيدي وبلطجوا ومنعوا
حوادث وقضايا

كاميرات المراقبة تكشف: أعوان صبري نخنوخ اشتبكوا بالأيدي وبلطجوا ومنعوا
تحذير من الهواتف القديمة.. خطر صامت قد يختبئ داخل منزلك
مصراوى TV

تحذير من الهواتف القديمة.. خطر صامت قد يختبئ داخل منزلك

إعلان

مباريات اليوم

جميع المباريات

كأس العالم

البرتغال

البرتغال

- -

20:00

الكونغو الديمقراطية

الكونغو الديمقراطية

كأس العالم

النمسا

النمسا

3 1

07:00

الأردن

الأردن

كأس العالم

الأرجنتين

الأرجنتين

3 0

04:00

الجزائر

الجزائر

كأس العالم

المزيد

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

ظهرت رسميًا.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة 2026 برقم الجلوس
بالاسم ورقم الجلوس.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة 2026
شهادة خبير الأصوات حول رسالة تهديد صبري نخنوخ لمالك معرض السيارات | انفراد
الدولار يهبط دون 50 جنيها لأول مرة منذ 3 أشهر ونصف
"3 سيارات وصفعة على الوجه".. ماذا قال محامي المجني عليه في قضية صبري نخنوخ؟ | انفراد