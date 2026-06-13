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أديب: الاتفاق المرتقب غدًا ليس نهائيًا بل إطاري وبداية المفاوضات

كتب : حسن مرسي

10:24 م 13/06/2026

الإعلامي عمرو أديب

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أكد الإعلامي عمرو أديب، أن الاتفاق المنتظر توقيعه غدًا بين أمريكا وإيران ليس اتفاقًا نهائيًا، بل إطاري وبداية الصفحة الأولى في كتاب المفاوضات.

وأضاف أديب، خلال برنامجه "الحكاية" عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن الرئيس ترامب في محنة حقيقية ولا يستطيع الانتظار حتى الانتخابات التكميلية، ويحتاج لأي اتفاق في أقرب وقت.

وأشار الإعلامي إلى أن الإيرانيين ينزلون في مظاهرات بشوارع طهران رفضًا للاتفاق، ويتهمون وزير خارجيتهم عراقجي بالتواطؤ مع ترامب.

وتابع أن "ترامب يقول إنه لن يعطيهم مليمًا مقابل الاتفاق، ولا أحد يعلم ماذا أخذت إيران في المقابل غير وقف إطلاق النار".

وشدد عمرو أديب على أن ما سيتم توقيعه غدًا ليس به تفاصيل كثيرة أو علامات نهائية، وسيكون مجرد أوراق بيضاء، والاتفاق الحقيقي لم يظهر بعد.

وأكد الإعلامي أن هذه الليلة غريبة جدًا، فبينما يبدو أن هناك اتفاقًا، تخرج مظاهرات في طهران ترفضه.

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عمرو أديب اتفاق ترامب إيران

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