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خناقة بعد الامتحانات.. ضبط 17 طالبًا داخل مدرسة بديروط

كتب : صابر المحلاوي

06:14 م 13/06/2026

مشاجرة طلاب

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كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن حدوث مشاجرة بين عدد من الطلاب بإحدى المدارس بمحافظة أسيوط.

ملابسات فيديو مشاجرة طلاب بأسيوط

وبالفحص تبين عدم ورود بلاغات في هذا الشأن، وأنه بتاريخ 9 من الشهر الجاري حدثت مشاجرة بين عدد من الطلاب داخل إحدى المدارس بدائرة مركز شرطة ديروط عقب أدائهم الامتحانات، بسبب اللهو، حيث تبادلوا خلالها التعدي بالضرب والسب.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط مرتكبي الواقعة وعددهم 17 طالبًا، مقيمين بدائرة المركز، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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مشاجرة طلاب فيديو متداول النيابة العامة وزارة الداخلية

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