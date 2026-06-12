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وزارة الداخلية تضبط 106 آلاف مخالفة مرورية وتلاحق تجار العملة

كتب : علاء عمران

01:07 م 12/06/2026

وزارة الداخلية

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واصلت وزارة الداخلية حملاتها المرورية المكثفة على مختلف الطرق والمحاور بمختلف المحافظات، في إطار ضبط الحالة المرورية وفرض الانضباط المروري.

وأسفرت الجهود خلال الـ24 ساعة الماضية عن ضبط 106493 مخالفة مرورية متنوعة، شملت السير بدون تراخيص، وتجاوز السرعات المقررة، واستخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة، بالإضافة إلى فحص 1160 سائقاً تبين إيجابية 45 حالة لتعاطي المواد المخدرة، فضلاً عن ضبط 473 مخالفة بمناطق أعمال الطريق الدائري الإقليمي وفحص 166 سائقاً ثبت تعاطي 6 منهم، مع التحفظ على 3 مركبات وضبط 5 محكوم عليهم.

ضبط أطنان الدقيق المدعم وشحنات السولار بالسوق السوداء

تمكن قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين، بالتنسيق مع مديريات الأمن، من ضبط قضايا تتعلق بنشاط المخابز السياحية والمدعمة، حيث صادر رجال الأمن ما يقرب من 11 طن دقيق "أبيض وبلدي مدعم" قبل بيعها في السوق السوداء، كما نجحت الأجهزة الأمنية بأسوان في مداهمة مخزن غير مرخص بدائرة قسم ثان أسوان، وعثرت بداخله على سيارة "بدون لوحات" و7 طن "سولار" قام مالك المخزن بتجميعها من محطات وقود مختلفة لحجبها عن التداول وتحقيق أرباح غير مشروعة.

نجحت الجهود الأمنية بالاشتراك مع إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة في توجيه ضربات قوية لتجار النقد الأجنبي والمضاربين بأسعار العملات خارج النطاق المصرفي، وأسفرت المداهمات خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من القضايا بقيمة مالية تجاوزت 3 ملايين جنيه، وذلك لمواجهة التداعيات السلبية على الاقتصاد القومي، وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع الوقائع المضبوطة وإحالتها للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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مخالفات المرور تعاطي المخدرات وزارة الداخلية

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