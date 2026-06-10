قررت محكمة جنح مستأنف السادس من أكتوبر بالجيزة، رفض استئناف "محمد شريف"، الشهير بـ"الديزل"، وتأييد الحكم الصادر ضده بالحبس مع الشغل لمدة سنة، في واقعة التعدي على عامل وإصابته بطلق ناري بمنطقة الشيخ زايد.

وخلال نظر الدعوى، قدم دفاع المتهم ما يفيد وجود موكله بأحد المستشفيات، باعتباره عذرًا لعدم حضوره الجلسة، إلا أن المحكمة لم تأخذ بهذا العذر، وقررت إسقاط الاستئناف لعدم حضور المتهم بشخصه.

صدر القرار برئاسة المستشار أحمد هشام، رئيس محكمة جنح مستأنف أكتوبر، وعضوية المستشارين كريم الجندي وعز الدين حبيب، وأمانة سر رامي رمضان ومحمد صلاح.

حبس "الديزل" في قضية الشيخ زايد

وكانت محكمة جنح الشيخ زايد قد قضت، في وقت سابق، بمعاقبة محمد شريف "الديزل" بالحبس مع الشغل لمدة سنة، مع إلزامه بدفع كفالة قدرها 10 آلاف جنيه، في واقعة اتهامه بالتعدي على عامل بدائرة قسم الشيخ زايد.

وذكرت النيابة العامة في القضية رقم 1582 لسنة 2026 جنح الشيخ زايد، أن المتهم محمد شريف مبروك، الشهير بـ"الديزل"، تعدى بالضرب على أحد الأشخاص إثر مشاجرة نشبت بينهما بمنطقة الشيخ زايد.

وأضافت التحقيقات أن المتهم استدرج المجني عليه إلى مكان ناءٍ، ووقعت بينهما مشادة كلامية، أخرج على إثرها سلاحًا ناريًا وأطلق عدة أعيرة تجاه المجني عليه، ما أسفر عن إصابته بطلق ناري في الفخذ.

وأحالت نيابة أكتوبر الكلية المتهم إلى محكمة الجنح المختصة، التي أصدرت حكمها بمعاقبته بالحبس لمدة سنة مع الشغل.

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