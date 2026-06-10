

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجرائم وحماية الفئات الأكثر عرضة للاستغلال، حيث تمكنت من ضبط 9 أشخاص بينهم 4 رجال و5 سيدات لقيامهم باستغلال 13 طفلًا في أعمال التسول وبيع السلع بطريقة إلحاحية بمحافظة الجيزة.

وأسفرت الجهود عن العثور على 13 طفلًا أثناء استغلالهم في استجداء المارة وبيع السلع بشكل إلحاحي في الشوارع، حيث جرى ضبط المتهمين وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة واستغلال الأطفال لتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة.

وفي سياق متصل، كشفت أجهزة الوزارة ملابسات منشور تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن ادعاء اقتحام منزل وانتحال صفة رجال شرطة بمحافظة كفر الشيخ.

وبالفحص تبين أن الواقعة الحقيقية تتمثل في سرقة دراجة نارية بدون لوحات، حيث تم تحديد وضبط مرتكب الواقعة، وتبين أنه شقيق القائم على النشر وله معلومات جنائية.

وبمواجهة القائم على النشر، أقر باختلاقه الادعاء الكاذب لمحاولة الضغط على الشاكي للتنازل عن الاتهام الموجه لشقيقه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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