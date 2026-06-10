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القبض على صانع محتوى بالإسكندرية لنشره فيديوهات تُحرض على العنف

كتب : علاء عمران

04:25 م 10/06/2026

المتهم

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ألقت أجهزة الأمن بالإسكندرية القبض على صانع محتوى لقيامه بنشر مقاطع فيديو على مواقع التواصل تتضمن التحريض على العنف وألفاظا خارجة، بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة؛ رصدت قيام صانع محتوى بنشر مقاطع فيديو على صفحته بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمنت التحريض على العنف والتلفظ بألفاظ خارجة تتنافى مع القيم المجتمعية.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة أول العامرية بالإسكندرية، وبحوزته هاتف محمول تبين باحتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي.

وبمواجهته، أقر بنشر المقاطع المشار إليها على صفحته بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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صانع محتوى تُحرض على العنف الإسكندرية الإدارة العامة

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