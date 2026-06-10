أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تحقيق رقم قياسي جديد في كميات القمح الموردة من المزارعين خلال الموسم الحالي، مؤكدًا أن حجم التوريد بلغ 4.6 مليون طن حتى الآن، وهو أعلى رقم يتم تسجيله في تاريخ منظومة توريد القمح بمصر.

مدبولي: 4.6 مليون طن قمح رقم تاريخي غير مسبوق

قال رئيس الوزراء، خلال اجتماع الحكومة اليوم بمقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة، إن الدولة نجحت في استقبال 4.6 مليون طن من القمح المحلي، مقارنة بنحو 4 ملايين طن خلال الموسم الماضي، مشيرًا إلى أن هذه الكميات تمثل رقمًا تاريخيًا لم يتحقق من قبل.

رئيس الوزراء: سرعة صرف المستحقات شجعت المزارعين على التوريد

أوضح أن الزيادة الكبيرة في كميات القمح الموردة جاءت نتيجة الجهود الحكومية لتيسير إجراءات الاستلام وسرعة صرف مستحقات المزارعين، موجهًا الشكر للوزارات والجهات المعنية، وفي مقدمتها وزارة المالية، على دورها في توفير المستحقات خلال فترة زمنية قياسية.

مدبولي: الدولة مستمرة في دعم المزارعين وتعزيز الأمن الغذائي

أكد رئيس الوزراء أن انتظام صرف مستحقات الموردين ساهم في تشجيع المزارعين على زيادة معدلات التوريد، بما يدعم جهود الدولة في تعزيز المخزون الاستراتيجي من القمح وتحقيق الأمن الغذائي، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والتغيرات التي تشهدها الأسواق العالمية.

وأشار إلى أن الحكومة تواصل تنفيذ السياسات الداعمة للقطاع الزراعي، بما يضمن تحقيق أعلى استفادة من المحاصيل الاستراتيجية وزيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.