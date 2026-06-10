إعلان

مدبولي: توريد 4.6 مليون طن قمح رقم تاريخي غير مسبوق في مصر

كتب : محمد أبو بكر

05:05 م 10/06/2026

الدكتور مصطفى مدبولي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تحقيق رقم قياسي جديد في كميات القمح الموردة من المزارعين خلال الموسم الحالي، مؤكدًا أن حجم التوريد بلغ 4.6 مليون طن حتى الآن، وهو أعلى رقم يتم تسجيله في تاريخ منظومة توريد القمح بمصر.

مدبولي: 4.6 مليون طن قمح رقم تاريخي غير مسبوق

قال رئيس الوزراء، خلال اجتماع الحكومة اليوم بمقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة، إن الدولة نجحت في استقبال 4.6 مليون طن من القمح المحلي، مقارنة بنحو 4 ملايين طن خلال الموسم الماضي، مشيرًا إلى أن هذه الكميات تمثل رقمًا تاريخيًا لم يتحقق من قبل.

رئيس الوزراء: سرعة صرف المستحقات شجعت المزارعين على التوريد

أوضح أن الزيادة الكبيرة في كميات القمح الموردة جاءت نتيجة الجهود الحكومية لتيسير إجراءات الاستلام وسرعة صرف مستحقات المزارعين، موجهًا الشكر للوزارات والجهات المعنية، وفي مقدمتها وزارة المالية، على دورها في توفير المستحقات خلال فترة زمنية قياسية.

مدبولي: الدولة مستمرة في دعم المزارعين وتعزيز الأمن الغذائي

أكد رئيس الوزراء أن انتظام صرف مستحقات الموردين ساهم في تشجيع المزارعين على زيادة معدلات التوريد، بما يدعم جهود الدولة في تعزيز المخزون الاستراتيجي من القمح وتحقيق الأمن الغذائي، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والتغيرات التي تشهدها الأسواق العالمية.

وأشار إلى أن الحكومة تواصل تنفيذ السياسات الداعمة للقطاع الزراعي، بما يضمن تحقيق أعلى استفادة من المحاصيل الاستراتيجية وزيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

القمح المحلي توريد القمح المزارعين رئاسة مجلس الوزراء

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

المئات يشيعون جثمان الفنان عبدالعزيز مخيون فى البحيرة -فيديو وصور
أخبار المحافظات

المئات يشيعون جثمان الفنان عبدالعزيز مخيون فى البحيرة -فيديو وصور
الدعم النقدي|تقسيم المستحقين لـ 4 شرائح لضمان العدالة.. ما هي؟
أخبار مصر

الدعم النقدي|تقسيم المستحقين لـ 4 شرائح لضمان العدالة.. ما هي؟
بنك ستاندرد تشارترد يتوقع تراجع سعر الدولار إلى 49 جنيها بنهاية 2026
أخبار البنوك

بنك ستاندرد تشارترد يتوقع تراجع سعر الدولار إلى 49 جنيها بنهاية 2026
قبل تتويج زيدان بـ40 عامًا.. عملية سرية جزائرية هزت فرنسا في كأس العالم
كأس العالم 2026

قبل تتويج زيدان بـ40 عامًا.. عملية سرية جزائرية هزت فرنسا في كأس العالم
قرارات جديدة من الحكومة بشأن وحدات سكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل
أخبار مصر

قرارات جديدة من الحكومة بشأن وحدات سكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل

إعلان

مباريات اليوم

جميع المباريات

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

كأس العالم

المزيد

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

منها على النايل سات.. قائمة القنوات المجانية الناقلة لكأس العالم 2026
هل دخل الاقتصاد المصري مرحلة الركود التضخمي؟ خبراء يجيبون
بعد انخفاض أسعاره.. رئيس شعبة البيض: توجيهات لتيسير التصدير لاستغلال فائض الانتاج