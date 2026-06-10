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رغم تهديدات ترامب.. البيت الأبيض: المحادثات الأمريكية الإيرانية مستمرة

كتب : محمد جعفر

05:09 م 10/06/2026

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

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أكد مسؤول رفيع في البيت الأبيض أن الاتصالات بين الولايات المتحدة وإيران لا تزال قائمة، رغم التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي لوّح خلالها بإمكانية تنفيذ ضربات عسكرية جديدة ضد طهران، وأوضح المسؤول، في تصريحات لشبكة فوكس نيوز، أن مسار التفاوض لم يتوقف حتى الآن.

واشنطن تربط الضربات بالهجوم على الأباتشي

وأشار المسؤول الأمريكي إلى أن الضربات التي نفذتها الولايات المتحدة جاءت رداً على الهجوم الذي استهدف مروحية أباتشي أمريكية، مؤكداً أن إدارة ترامب ستواصل تطبيق سياسة "الضغط الأقصى" على إيران بهدف دفعها نحو التوصل إلى اتفاق مع واشنطن.

ترامب يهدد باستهداف منشآت الطاقة الإيرانية

وفي تصريحات سابقة، وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجيش الإيراني بأنه يعيش حالة من "الفوضى العارمة"، معتبراً أن جزءاً كبيراً من قدراته العسكرية، بما في ذلك القوات البحرية والجوية، لم يعد فعالاً، كما قال إن إيران "ستدفع الثمن" بسبب تأخرها في التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة.

وصعّد ترامب من لهجته خلال مقابلة مع قناة فوكس نيوز، مؤكداً أنه يقترب من إصدار أوامر بتنفيذ هجمات جديدة ضد إيران، وأوضح أن الأهداف المحتملة تشمل محطات الطاقة والجسور، في خطوة تعكس استمرار التوتر بين الجانبين رغم بقاء قنوات التفاوض مفتوحة.

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الولايات المتحدة إيران دونالد ترامب المفاوضات الأمريكية الإيرانية الضربات العسكرية

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