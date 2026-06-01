قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم العباسية، اليوم الاثنين، بمعاقبة سائق بالحبس لمدة سنة واحدة مع الشغل؛ إثر إدانته باتهام هتك عرض ربة منزل بالقوة، أثناء سيرها في الشارع بدائرة قسم شرطة المرج.

واقعة هتك عرض سيدة بالمرج

وجاء في أمر الإحالة الصادر من النيابة العامة، أن المتهم ويدعى "م. ج"، ويعمل سائقًا، أقدم على هتك عرض المجني عليها "ر. م" بالقوة في مطلع العام الجاري بالطريق العام؛ حيث استغل المتهم استقلاله سيارة أجرة "ميكروباص" وباغت السيدة أثناء سيرها في الشارع، ثم تحرش بها جسديًا ومس موضع عفتها عنوة عنها وفر هاربًا.

أقوال الضحية وتحريات المباحث

وقالت المجني عليها في التحقيقات، إنها أثناء سيرها لقضاء احتياجاتها، فوجئت بقائد السيارة يمد يده ويباغتها بملامسة جسدها قبل أن يلوذ بالفرار، مؤكدة أن قصده الجنائي كان هتك عرضها وإيذائها.

وفي السياق ذاته، أكدت تحريات معاون مباحث قسم شرطة المرج صحة الواقعة؛ حيث تمكنت القوات من تحديد هوية السائق وضبطه والسيارة المستخدمة في الحادث، وإحالته للمحاكمة الجنائية التي أصدرت حكمها المتقدم.