حريق في مخلفات بأرض فضاء بالمنطقة الصناعية بأكتوبر

كتب : صابر المحلاوي

04:50 م 01/06/2026

الحماية المدنية - أرشيفية

سيطرت قوات الحماية المدنية بالجيزة، على حريق التهم كمية من المخلفات داخل قطعة أرض فضاء بالمنطقة الصناعية بمدينة السادس من أكتوبر، ولم يسفر الحريق عن وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح.

تفاصيل حريق في أكتوبر

وكانت الأجهزة الأمنية تلقت بلاغًا بنشوب حريق بأرض فضاء، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، وتم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء للسيطرة على النيران.

وتمكن رجال الحماية المدنية من محاصرة ألسنة اللهب وإخماد الحريق قبل امتداده إلى المنشآت المجاورة، فيما أسفر الحادث عن احتراق كمية من المخلفات دون خسائر بشرية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما تجرى الجهات المختصة معاينة لموقع الحريق للوقوف على أسبابه وملابساته.

السادس من أكتوبر الحماية المدنية المنطقة الصناعية بأكتوبر

