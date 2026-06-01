أسهم العقارات تقود البورصة للصعود بختام تعاملات اليوم

كتب : ميريت نادي

04:47 م 01/06/2026 تعديل في 04:52 م

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 بنسبة 0.37% عند مستوى 52853 نقطة، بختام جلسة اليوم الاثنين.

وارتفع مؤشر EGX 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 2.10%، وصعد مؤشر EGX 100 الأوسع نطاقا بنسبة 2.09%.

تعاملات المصريين والأجانب والعرب على شراء الأسهم

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء من الأسهم بقيمة 513.9 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات الأجانب صافي بيع من الأسهم بقيمة 538.6 مليون جنيه، فيما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء من الأسهم بقيمة 24.7 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 انخفض بنسبة 0.38% عند مستوى 52658 نقطة، بختام جلسة الاثنين الماضي.

الأسهم الأكثر ارتفاعًا في جلسة البورصة اليوم

ارتفع سهم بالم هيلز للتعمير بنسبة 5.21%، ليغلق على سعر 15.96 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 15.17 جنيه.

وصعد سهم إعمار مصر للتنمية بنسبة 12.19%، ليغلق على سعر 11.78 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 10.5 جنيه.

وزاد سهم مجموعة طلعت مصطفي القابضة بنسبة 1.15%، ليغلق على سعر 97.1 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 96 جنيهًا.

وارتفع سهم أوراسكوم كونستراكشون بنسبة 0.36%، ليغلق على سعر 746.9 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 744.23 جنيه.

وصعد سهم مصر الجديدة للاسكان والتعمير بنسبة 5.18%، ليغلق على سعر 6.7 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 6.37 جنيه.

الأسهم الأكثر انخفاضا في جلسة البورصة اليوم

انخفض سهم بنك التجاري الدولي بنسبة 0.94%، ليغلق على سعر 131.75 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 133 جنيهًا.

وتراجع سهم ابو قير للاسمدة والصناعات الكيماوية بنسبة 2.79%، ليغلق على سعر 83.6 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 86 جنيهًا.

وانخفض سهم اي فاينانس للاستثمارات المالية بنسبة 1.11%، ليغلق على سعر 22.25 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 22.5 جنيه.

وتراجع سهم مصر لإنتاج الأسمدة موبكو بنسبة 1.09%، ليغلق على سعر 43.52 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 44 جنيهًا.

وهبط سهم الشرقية ايسترن كومباني بنسبة 2.24%، ليغلق على سعر 37.15 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 38 جنيهًا.

